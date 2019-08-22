Минчане получали письма: оставь бомбу в метро или расправимся с семьей. Автором оказался програмист

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько минчан получили в мессенджерах сообщения с указанием взять пакет с бомбой в определенном месте и отнести в метро. Иначе их семье грозит расправа. Милиция отыскала автора посланий, им оказался 21-летний столичный программист. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Одному минчанину в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера на арабском и английском языках. В нем говорилось, что получатель должен в определенном месте взять пакет с бомбой и отнести на одну из станций метро.

«В случае отказа его родственникам и близким грозит расправа, а при успешном выполнении задания ожидает денежное вознаграждение в 15 тысяч долларов США», — рассказали в МВД.

Мужчина серьезно воспринял угрозу и обратился в милицию. В ведомстве уточнили, что пока искали отправителя, на всех станциях подземки усилили меры безопасности. А еще выставили круглосуточное наблюдение за местом, где «террорист» якобы собирался оставить бомбу.

Вскоре выяснили, что сообщение своему знакомому отправил 21-летний минчанин. Парень ранее не судим, работает инженером-программистом на одном из частных предприятий. Что его побудило к такому поступку, еще выясняют.

Оказалось, такие же сообщения он отправил еще трем своим знакомым.

Для дачи правовой оценки собранные милицией материалы по данному факту направлены в Следственный комитет. В МВД напоминают: за подобное, согласно ст. 340 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности), грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.