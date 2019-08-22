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Долги по “коммуналке” не греют и не светят

23.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня не каждому удается полностью и своевременно осуществлять оплату коммунальных платежей, но не все знают, что подобные задержки свыше месяца могут привести к начислению пени, отключению услуг, обращению в нотариальную контору за исполнительной надписью для взыскания задолженности в принудительном порядке. А в некоторых случаях должника может ожидать и выселение.

Например, в этом году подано 5 исков в суд Осиповичского района, и по решению суда в апреле, июне и августе за не- уплату за жилищно-коммунальные услуги 3 гражданина уже расстались с прежним жильем — выселены из занимаемых жилых помещений по ул. Гагарина, 85-4, Юбилейной (общежитие) и Советской, 44-6 без предоставления другого. Кроме того, за январь-июль подано 843 исполнительных надписи на взыскание задолженности по плате за ЖКУ на сумму 243240,7 руб.

Так что если все-таки задолжали за жилищно-коммунальные услуги, то срочно оплатите образовавшуюся задолженность. Иначе дело может дойти до суда и выселения…

Ольга ТРЕТЯК, директор КУП «Единый расчетный центр».

 
 
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Сегодня не каждому удается полностью и своевременно осуществлять оплату коммунальных платежей, но не все знают, что подобные задержки свыше месяца могут...
 
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