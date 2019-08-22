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Льготы при поступлении и высокая стипендия. Как Минобороны предлагает повышать престиж службы в армии

23.08.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2016 году в Министерстве обороны был разработан план повышения мотивированности при прохождении срочной военной службы и службы в резерве. Некоторые предложения уже реализованы: например, приоритет при поступлении на госслужбу будут отдавать тем, кто отслужил в армии, предыдущее место работы будет сохранено за военнослужащим в течение трех месяцев после окончания службы независимо от того, государственная эта структура или частная. Минобороны предлагает также предоставить льготы при поступлении в колледж или университет, платить повышенную стипендию, давать скидку на оплату учебы для тех, кто после армии поступил на платное отделение, и непременно включить срок службы в страховой пенсионный стаж.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров отметил, что в прошлом году в два раза было повышено денежное довольствие для «срочников», на сегодня сумма составляет от 29 до 63 рублей в месяц. Считает ли военное ведомство эту сумму достойной, уточнили мы у Макарова.

— Это не предел, в рамках плана повышения мотивированности предусмотрено дальнейшее повышение денежного довольствия, но пока не буду анонсировать, когда это произойдет, — заявил представитель Минобороны, уточнив, что солдаты во время службы обеспечены всем необходимым. — В 2020 году в 15 раз будет увеличено денежное довольствие граждан, которые будут призываться на сборы.

Владимир Макаров считает, что нужно также усиливать допризывную подготовку в школах, для этого, по его мнению, нужно повышать статус соответствующих преподавателей — минимум до уровня замдиректора учебного заведения.

Владимир Макаров также прокомментировал вступивший в силу «закон об отсрочках». По его словам, изменения позволят в ближайший осенний призыв набрать около семи тысяч человек. В предыдущий, весенний, призыв из 140 тысяч призывников на службу отправилось около 4200 человек, вызывали в призывную комиссию тогда порядка 40 тысяч, у остальных были отсрочки.

— Подчеркиваю, что все отсрочки по здоровью и семейному положению сохранены, — заявил Макаров. — Нынешний призыв позволит увеличить количество призывников максимум на три тысячи.

Представитель Минобороны подчеркнул, что сегодняшняя армия состоит из 50 тысяч военнослужащих и 15 тысяч гражданского персонала, большинство — контрактники, — «ни на одного человека больше набрано не будет».

— Почему у нас сохраняется смешанный принцип комплектования? Пять лет назад я написал статью, сослался на мнение бывшего замминистра Польши, который совершенно правильно заявил, что армия, комплектуемая в Польше только по контракту, не сможет обеспечить защиту государства, потому что она ориентирована на выполнения экспедиционных функций, а защита Отечества — дело всенародное.

Временно исполняющий обязанности по должности замкомандующего внутренними войсками Александр Станчук рассказал, что во время предыдущего, весеннего, призыва ведомство впервые столкнулось с проблемой нехватки призывников. Особенность внутренних войск в том, что большинство подразделений во время службы выполняет служебно-боевые задачи, например солдаты-срочники задействованы в охране в учреждениях исполнения наказаний. По словам Станчука, с этого года ведомство готово брать сразу на контрактную службу тех, кто раньше не служил. Это касается призывников, у которых уже есть специальность — водитель, повар, электрик — именно на такую работу их и будут привлекать. Александр Станчук отметил, что недавно к ним таким образом поступило несколько профессиональных танцоров: у внутренних войск есть свои музыкальные и хореографические коллективы.

Чтобы повысить престиж службы, Минобороны предлагает отслужившим предоставлять льготы при поступлении в колледж или университет, платить повышенную стипендию, давать скидку на оплату учебы, включить срок службы в страховой пенсионный стаж.

Начальник главного управления профессионального образования Сергей Касперович отметил, что Министерство образования также участвует в предложениях по повышению мотивации граждан служить в армии. Так, Минобразования предлагает ввести льготы при поступлении в колледжи и университеты. В год окончания службы и еще на следующий год у ребят, которые отслужили, будет право поступить без экзаменов на специальности из списка «востребованы экономикой», но оценки в аттестате должны быть не ниже установленного минимума (каким будет минимум, в Министерстве еще решают). В гражданских университетах сейчас функционирует пять военных кафедр. Минобразования планирует создать еще две — в одном из минских и брестских вузов, и дать возможность студентам других университетов также проходить там военную подготовку. В этом случае по окончании учебы срок срочной службы в армии сокращается до полугода.

 
 
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В 2020 году в 15 раз будет увеличено денежное довольствие граждан, которые будут призываться на сборы.
 
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