«Вся моя жизнь - футбол». История Ромы, который уехал из Минска в Зельву, чтобы учить детей

Источник материала: Tut.by

Роме Зиновику всего 21, родом он из города Иваново. Год назад молодой человек окончил Полесский государственный университет и должен был стать учителем физкультуры. Но парень всю жизнь мечтал связать свою жизнь с футболом и готов был на все ради этого. Когда Рома оканчивал университет, ему посоветовали проверить, какие вакансии останутся после распределения бюджетников. Это сработало: в Зельве ждали детского футбольного тренера. Молодой человек ни секунды не сомневался, а просто собрался и уехал за своей мечтой (даже несмотря на то, что учился на платном!).