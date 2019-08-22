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«Вся моя жизнь - футбол». История Ромы, который уехал из Минска в Зельву, чтобы учить детей

23.08.2019 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роме Зиновику всего 21, родом он из города Иваново. Год назад молодой человек окончил Полесский государственный университет и должен был стать учителем физкультуры. Но парень всю жизнь мечтал связать свою жизнь с футболом и готов был на все ради этого. Когда Рома оканчивал университет, ему посоветовали проверить, какие вакансии останутся после распределения бюджетников. Это сработало: в Зельве ждали детского футбольного тренера. Молодой человек ни секунды не сомневался, а просто собрался и уехал за своей мечтой (даже несмотря на то, что учился на платном!).

 
 
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