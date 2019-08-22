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Решение об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей

23.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Борисовский районный исполнительный комитет решил:

  1. Определить на территории Борисовского района места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

1.1. на посадочных платформах:

объектов железнодорожного транспорта Борисовского района транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»;

автовокзала г. Борисова филиала «Автобусный парк №3» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;

1.2. на центральной площади г. Борисова.

  1. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Адзінства» и на официальном интернет-сайте Борисовского районного исполнительного комитета (далее — Борисовский райисполком).
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисовского райисполкома (Копикову А.Ф.).

Председатель Г.И. Денгалёв

Управляющий делами Е.В. Гонтарева

 
 
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Борисовский районный исполнительный комитетРешение от 21.08.2019 г. №1436Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей...
 
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