Решение об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Борисовский районный исполнительный комитет решил:
- Определить на территории Борисовского района места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:
1.1. на посадочных платформах:
объектов железнодорожного транспорта Борисовского района транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»;
автовокзала г. Борисова филиала «Автобусный парк №3» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;
1.2. на центральной площади г. Борисова.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Адзінства» и на официальном интернет-сайте Борисовского районного исполнительного комитета (далее — Борисовский райисполком).
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисовского райисполкома (Копикову А.Ф.).
Председатель Г.И. Денгалёв
Управляющий делами Е.В. Гонтарева