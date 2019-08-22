Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 23.08.2019

По общему намолоту лидируют:
Слуцкий (138 885 тонн), Несвижский (131 215 тонн), Минский (130 478 тонн), Копыльский (123 435 тонн), Пуховичский (96 116 тонн).
По урожайности лидируют:
Несвижский (59 ц с га), Дзержинский (50 ц с га), Клецкий (48 ц с га), Минский (47 ц с га), Молодечненский (40 ц с га), Смолевичский (40 ц с га), Слуцкий (40 ц с га).
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО "Гастелловское" Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (85,7 ц с га);
- ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (81,6 ц с га);
- ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,7 ц с га);
- СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (76,6 ц с га);
- "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района – Лукьянов
Владимир Михайлович(74,4 ц с га).
Лучшие комбайновые экипажи:
- Антипцев Александр Александрович, Антипцев Владимир Александрович (СРУП «Совхоз Рачковичи» Белорусской железной дороги Слуцкого района) ‒ намолочено 3302 тонны, марка комбайна Lexion 580.
- Саладуха Михаил Владимирович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – намолочено 3259 тонн, марка комбайна Lexion 770;
- Любезный Святослав Иванович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – намолочено 3217 тонн, марка комбайна Lexion 770;
- Голуб Олег Леонидович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – намолочено 3111 тонн, марка комбайна – NewHolland 9.80.
- Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ‒ намолочено 3039 тонн; марка комбайна – Lexion-580.
Лучшие водители:
- Богдан Дмитрий Степанович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 4 524 тонны; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501В9;
- Литошко Сергей Александрович (ОАО"Заболотский", Любанского района) ‒ 4 077 тонн, марка автомобиля ‒ ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
- Ворожун Александр Валерьевич (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – 3 995 тонн;марка автомобиля ‒МАЗ-643019
- Скарбич Сергей Иванович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3 767 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
- Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 3 359 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20.
Сушильные агрегаты:
- Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь "Несвижского района) ‒ высушено 11 828 тонн;
- Тараненко Олег Сергеевич, Новицкий Михаил Петрович
(ОАО "Озерицкий-Агро"Смолевичского района) ‒ высушено 11 200 тонн;
- Ходасевич Руслан Александрович (ф-л "Большие Новоселки" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов", Борисовского района) –
10 922 тонны;
- Яцков И.П., Каборда Л.Л. (СК "Логойский", Логойского района) –
10 778 тонн;
- 5. Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 10 409 тонн.