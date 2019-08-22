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Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 23.08.2019

23.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По общему намолоту лидируют:

Слуцкий (138 885 тонн), Несвижский (131 215 тонн),  Минский (130 478 тонн), Копыльский (123 435 тонн), Пуховичский (96 116 тонн).

По урожайности лидируют:

Несвижский (59 ц с га), Дзержинский (50 ц с га), Клецкий (48 ц с га), Минский (47 ц с га), Молодечненский (40 ц с га), Смолевичский (40 ц с га), Слуцкий (40 ц с га).

По урожайности среди хозяйств:

  1. ОАО "Гастелловское" Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (85,7 ц с га);
  2. ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (81,6 ц с га);
  3. ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (76,7 ц с га);
  4. СПК «Агрокомбинат Снов»  Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (76,6 ц с га);
  5. "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района – Лукьянов
    Владимир Михайлович(74,4 ц с га).

Лучшие комбайновые экипажи:

  1. Антипцев Александр Александрович, Антипцев Владимир Александрович (СРУП «Совхоз Рачковичи» Белорусской железной дороги Слуцкого района) ‒ намолочено 3302 тонны, марка комбайна Lexion 580.
  2. Саладуха Михаил Владимирович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – намолочено 3259 тонн, марка комбайна Lexion 770;
  3. Любезный Святослав Иванович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – намолочено 3217 тонн, марка комбайна Lexion 770;
  4. Голуб Олег Леонидович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – намолочено 3111 тонн, марка комбайна – NewHolland 9.80.
  5. Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич     (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ‒ намолочено 3039 тонн; марка комбайна – Lexion-580.

Лучшие водители:

  1. Богдан Дмитрий Степанович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 4 524 тонны; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501В9;
  2. Литошко Сергей Александрович (ОАО"Заболотский", Любанского района) ‒ 4 077 тонн, марка автомобиля ‒ ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  3. Ворожун Александр Валерьевич (УП "АК "Ждановичи", Минского района) – 3 995 тонн;марка автомобиля ‒МАЗ-643019
  4. Скарбич Сергей Иванович (УП "АК "Ждановичи", Минского района) ‒ 3 767 тонн; марка автомобиля ‒ МАЗ-6501А9;
  5. Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 3 359 тонн; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20.

Сушильные агрегаты:

  1. Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь "Несвижского района) ‒ высушено 11 828 тонн;
  2. Тараненко Олег Сергеевич, Новицкий Михаил Петрович
    (ОАО "Озерицкий-Агро"Смолевичского района) ‒ высушено 11 200 тонн;
  3. Ходасевич Руслан Александрович (ф-л "Большие Новоселки" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов", Борисовского района) –
    10 922 тонны;
  4. Яцков И.П., Каборда Л.Л. (СК "Логойский", Логойского района) –
    10 778 тонн;
  5. 5. Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 10 409 тонн.
 
 
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В области убрано 97,1% площадей (намолочено 1 642 382 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 34 ц с га.
 
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