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Госстандарт выявил нарушения в торговле продукцией легпрома по низким ценам

23.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Всего проверено свыше 3 тыс. наименований товаров: взрослая и детская одежда, чулочно-носочные, бельевые и другие изделия. Нарушения установлены у всех проверенных субъектов. Основные из них — отсутствие полной идентификации продукции и необходимой информации для потребителя на реализуемую продукцию, а также документов, подтверждающих ее безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

По выявленным фактам составлялись протоколы об административных правонарушениях (по результатам повторных мониторингов, если недостатки не устранялись) — всего 296.

«Как правило, предписания об изъятии из реализации небезопасных товаров, выявленных при мониторингах, эти магазины выполняют. Об этом они информируют инспекции. Что касается выполнения других рекомендаций, то субъекты зачастую предпочитают заплатить установленные законодательством штрафы и продолжать работать, при этом новую продукцию они ввозят практически с такими же нарушениями», — отметили в Госстандарте.

https://www.mlyn.by/2019/08/gosstandart-vyyavil-narusheniya-v-torgovle-produktsiej-legproma-po-nizkim-tsenam/

 
 
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Областные инспекции Госстандарта в первом полугодии провели 249 мониторингов и проверок по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза у...
 
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