Жительница агрогородка Забашевичи Валентина Гайдук вырастила огурцы весом 800 граммов

Источник материала: Единство

— Огурцы срезаю по готовности, никогда не оставляю, чтобы они перерастали: иначе потом невкусные, — делится хозяйка. — А тут несколько штук затерялись и переросли: вес трех плодов был более 700 граммов и длина около 35 см, а один вырос до 800 г и почти 40 см. Несмотря на то, что огурцы такие большие, они очень вкусные. И семечки внутри мелкие.

Все домочадцы уже успели сфотографироваться с огуречными гигантами.

— Вообще, в первый раз посадила огурцы в теплице. Может, такому росту как раз и поспособствовала новая теплица, — в шутку предполагает хозяйка.

Интересно, что обычно большие огурцы быстро желтеют. А эти — нет. Иначе их легко можно было бы спутать с кабачками.

Дополнительно:

Самый длинный огурец, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, вырос 107 см в длину. Его вырастили в Уэльсе (Великобритания) в 2011 году.