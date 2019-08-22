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В Гродно суд вынес приговоры по делу о дедовщине в спортучилище

23.08.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно суд вынес приговор троим учащимся училища олимпийского резерва. Их обвиняли в злостном хулиганстве, а также в грабежах. Сторона обвинения говорила о том, что в училище существовала своеобразная дедовщина.


Фото с судебного заседания 5 июня 2019 года. Ольга Комягина, TUT.BY

Как сообщает прокуратура, Демьян Воронович признан виновным в злостном хулиганстве и грабеже, он получил три года 6 месяц «химии».

Артур Тубелевич и Ян Халупа за хулиганство приговорены к 2 годам 6 месяцам и 2 годам 3 месяцам «домашней химии» соответственно.

Каждый обвиняемый по амнистии частично освобожден от наказания — сроком на год.

Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Напомним, как утановил суд, трое обвиняемых — Демьян Воронович, Артур Тубелевич и Ян Халупа — с сентября 2017-го по ноябрь 2018 года избивали воспитанников училища.

Сценарий всех инцидентов практически одинаков: под предлогом проверки успеваемости трое обвиняемых били детей кулаками в грудь, для побоев также использовали боксерские перчатки, а еще избивали спортивной обувью по ягодицам. Все происходило в общежитии на улице Поповича. Проверка успеваемости проходила поздно вечером — с 22.30 до 23 часов. В деле — более 10 эпизодов.

Кроме этого, один из обвиняемых, Воронович, в мае 2018 года долгое время наносил одному из потерпевших порезы ножом.

Воронович обвинялся в том, что в сентябре 2018 года открыто похитил у одного из потерпевших продукты: колбасы, жареную курицу, котлеты, кекс, помидоры, огурцы, яблоки, пиццу, конфеты, бутерброды. В общем, все то, что собрали родители.

Воронович свою вину признавал частично и только в одном эпизоде. Остальные — не признавали.

Потерпевшие — дети 14−16 лет — учатся в отделении легкой атлетики.

Многие родители узнали о произошедшем только в зале суда.

Факты дедовщины в учебном заведении обнаружили сотрудники прокуратуры, когда проверяли спортивные учреждения области. Выяснилось, что в Гродненском училище олимпийского резерва часто перспективные молодые спортсмены забирали документы через очень короткий срок после поступления. Оказалось, что делали они это из-за дедовщины в училище. Учащиеся старших курсов заставляли младших стирать чужие носки, а также проводили обряд посвящения — новобранца должны были несколько раз сильно ударить по ягодицам.

По факту дедовщины было возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры выяснили, что все происходило с ведома тогдашнего директора. С руководителем училища не продлили контракт.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сторона обвинения говорила о том, что в училище существовала своеобразная дедовщина.
 
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