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Экипажу-тысячнику – честь и хвала

23.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Семейный экипаж Папко первым на Чашниччине  намолотил 1000 тонн зерна. С этим достижением аграриев ОАО «Дворец труда-Агро» по традиции поздравили без отрыва от работы: прямо на поле выехали  председатель райисполкома Л. В. Плешко, его первый заместитель М. И. Мильчанин, председатели районного объединения профсоюзов М. В. Шостак, райкома профсоюза работников АПК Е. А. Гусенцова, директор хозяйства С. П. Кузьмин. 

Экипажу-тысячнику – честь и хвала

Тысячникам вручили Дипломы, денежные премии и сувениры. Хороший тон, заданный с начала уборочной кампании в этом сельхозпред-приятии, грамотное руководство, оперативность в переброске техники и многолетний опыт специалистов среднего звена, комбайнеров, водителей и операторов сделали своё дело: «Дворец труда-Агро» сегодня лучшее в районе.
Виктор Папко около 30 лет трудится в этом хозяйстве. Сначала – водителем, через несколько лет сел за руль комбайна. Кстати, родители передовика тоже из простых сельхозников: отец был водителем, мать – дояркой. С Виктором Евгеньевичем 5 сезонов работает сын Андрей. Семейный подряд уже не первый год в числе лидеров страды в районе.
Андрей Папко вместе с отцом вышел в поле в 12 лет. Сейчас парень студент Белорусской сельскохозяйственной академии – решил стать агрономом.
Председатель Чашник-ского райисполкома Леонид Плешко отметил, что механизатор – ключевая фигура на уборке урожая. Каждому – повышенное внимание. Есть хлеб, есть техника, на которой его нужно убрать без потерь. А главное – есть хлеборобы, знающие дело и вкладывающие в него душу.
Напоследок прибывшие пожелали передовикам новых трудовых свершений.

Из первых уст:
Виктор Папко, комбайнёр-тысячник из ОАО «Дворец-труда Агро»:
– В этом году хороший урожай озимых. Стараемся убрать зерно как можно быстрее, дорожим каждой минутой. Мешают, конечно, дожди. Приходиться вырывать каждый погожий час.

 Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
 
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Семейный экипаж Папко первым на Чашниччине  намолотил 1000 тонн зерна. С этим достижением аграриев ОАО «Дворец труда-Агро» по традиции поздравили
 
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