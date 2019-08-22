Наконец-то в выходные будет хорошая погода - тепло и без осадков

Источник материала: Tut.by

Антициклон, который немецкие метеорологи нарекли женским именем «Корина», сейчас располагается над нашей страной. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В предстоящие выходные, оставаясь малоподвижным над нашей территорией, он обеспечит нам хорошую летнюю погоду. Будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…+13°С, в отдельных районах воздух может остывать до +5…+7°С, максимальная днем +21…+27°С. Ветер слабый, переменных направлений.

В начале следующей недели центр антициклона переместится на соседние области России, а это значит, что погоду в Беларуси начнет формировать западная, более теплая, часть антициклона. Погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут клубиться непродолжительные туманы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14°С, максимальная днем +23 +28°С; в юго-западных районах страны в ночные часы +15…+17°С, в середине дня около +30°С.

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