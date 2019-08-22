«Во время движения заряжаются». 70 троллейбусов с автономным ходом появятся в Минске

Источник материала: Tut.by

Минск закупает 70 троллейбусов на автономном ходу, столичный автопарк пополнится ими к концу года. Эти троллейбусы скоро должны сойти с конвейера Минского автомобильного завода, сообщает телеканал «СТВ».



Скриншот: СТВ

Партия в 70 единиц дорожной техники скоро сойдет с конвейера Минского автомобильного завода. Тендер на поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом предприятие выиграло в начале лета и уже активно приступило к их сборке.

— Этот транспорт оптимальный, потому что по маршрутам города, где есть троллей, техника идет, автоматически во время движения заряжается, значит штангоулавливатель опускается, дальше уже может следовать этот автотранспорт как электробус, — рассказывает заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники Минского автомобильного завода Владимир Дормаш.

Без питания новинка способна откатать до 15 километров, заряжаясь автоматически по ходу движения, в то время как электробус для восполнения аккумулятора вынужден делать остановку.

— Накопительные элементы — аккумуляторы находятся за арочной областью, под пандусной системой, поэтому это ни в коем случае не сковывает движения пассажиров, — сообщает Владимир Дормаш.



Скриншот: СТВ

Ноу-хау позволит «Минсктрансу» обслуживать только что выросшие микрорайоны города без строительства контактной сети. Модель нового образца сэкономит городской бюджет и «разрулит» извечные транспортные коллапсы.

— В Минске из-за интенсивного транспортного движения больше всего именно стоит троллейбусный транспорт. Плюс еще у нас есть отдельные участки, в которых контактная сеть изношена предельно. Поэтому не надо будет вкладывать деньги в ее ремонт, реконструкцию и строительство, — говорит замгендиректора Минсктранса Виктор Тозик.

Это удобно и в случае повреждения контактной сети. Поскорее сесть за баранку новенького троллейбуса мечтают и столичные водители.



Скриншот: СТВ

— Любые заторы, пробки на дорогах водитель сможет объехать, нажимается кнопка и штанги опускаются, остается водителю завести их под лиры, а потом он включит автономный ход и поехал. Это, конечно, очень хорошо, — рассказывает водитель, и.о. мастера по ремонту техники Троллейбусного парка № 3 Владимир Чаган.

На каких маршрутах будут работать бесконтактные троллейбусы, пока не определено. Помимо 70 троллейбусов на автономном ходу, город планирует закупить еще и 70 автобусов в этом году, сообщали недавно в ГП «Столичный транспорт и связь». Что касается автобусов, то в Минск поставят 15 сочлененных и 5 коротких МАЗов.