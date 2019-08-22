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Просто Maria. Легко ли белорусам изменить транслитерацию имени и фамилии

23.08.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменить написание своего имени латинкой в паспорте жителям Беларуси не так просто. Инструкции на этот счет местами противоречат друг другу, международным документам, а иногда — и здравому смыслу, пишут naviny.by.

Хождение по мукам. И кабинетам

Белоруска Мария Рудь учится в одном из немецких университетов. И недавно она решила поменять паспорт.

«В паспорте я сейчас записана латинкой как Maryia Rudz. В Германии у меня постоянно возникают проблемы с именем: неправильно читают, неправильно пишут», — рассказала Мария Naviny.by.


Фото: facebook, взято с naviny.by

Девушка захотела изменить написание своего имя на латнике на Maria. Но сначала в паспортном столе ей вернули документы, поскольку Z от руки она написала с черточкой посередине: мол, такой буквы вообще нет — обращайтесь лично в РУВД.

«Сотрудники РУВД сообщили мне, что такая транслитерация их вообще не устраивает — можно только Maryia, Mariya, Marija. Начальник РУВД сказал, что „все понимает, но есть же правила“. Вот если бы у меня был немецкий вид на жительство или свидетельство о браке, где я записана как Maria, мне бы пошли навстречу и поменяли бы паспорт — а так нет.

После этого начальник РУВД отправил меня в другой кабинет. Сотрудница сказала мне, что написать Maria — вообще не проблема, но тогда это будет считаться транслитерацией с русского языка, а значит, и фамилию надо давать с русского — Rud. „Миксовать“ же Maria Rudz никак нельзя», — рассказывает Мария.

В итоге паспорт она решила не менять, хотя уже заплатила за новый и за ускоренную его выдачу. Оказалось, что вернуть деньги за эти услуги — тот еще квест:

«Заполните заявление -> возьмите у нас справку -> подпишите справку у начальника -> едьте с ней в налоговую -> там вам скажут, когда перечислят деньги -> идите с паспортом в банк и вам вернут деньги за паспорт. И это еще не конец! Через 15 рабочих дней звоните в ГУВД -> просите перечислить деньги -> ждите, пока вам ответят, или звоните сами уточняйте, перевели или нет -> если да, то идите с паспортом в банк и вам вернут деньги за срочность».

Другие белорусы тоже недовольны действующей системой транслитерации: «Мне не разрешили исправить написание Karyna на Karina». Или: «У меня всегда были проблемы с транслитерацией! Я Янина, а в паспорте написано Ianina. В результате меня на западе все обзывают Ианиной».

Теперь Мария Рудь собирается создать специальную петицию и инициировать изменение Инструкции № 288 — чтобы в ней были максимально учтены все пожелания граждан Беларуси.

Что говорит закон?

Инструкция по транслитерации фамилий и собственных имен граждан Республики Беларусь при включении их персональных данных в регистр населения была утверждена постановлением МВД от 9 октября 2008 года № 288 за подписью Владимира Наумова.

Так, рекомендуемая инструкцией для русской буквы «Я» транслитерация — «IA». Для белорусской «Я» правила сложнее: «IA» — после согласной; «JA» — в начале слова, после гласной и «Ў», а также в сочетаниях «согласная + ь + Я» и «согласная + ' + Я». Например: Чарняк = Charniak, Лябецкая = Liabetskaja.

Имена и фамилии граждан Беларуси передаются на латиницу «с их правильного написания на белорусском либо русском языке, засвидетельствованного документами, удостоверяющими личность».

Если заявитель не указал латинскую транскрипцию имени и фамилии, то паспортисты осуществляют их автоматическую транслитерацию с белорусского языка на английский именно в соответствии с Инструкцией № 288.

А теперь три важных ограничения.

Во-первых, гражданин по своему желанию может изменить транслитерацию своего имени и фамилии только один раз.

Во-вторых, в написании имени и фамилии нельзя использовать надстрочные знаки и знаки пунктуации — кроме использования апострофа в белорусском и латинском написании.

В-третьих, никаких произвольных комбинаций имени и фамилии быть не должно, например, транслитерация имени — с русского варианта, а фамилии — с белорусского. Свой вариант должен полностью соответствовать правилам, которые приведены в Инструкции.

Впрочем, к этой инструкции, как и к другим актам в этой сфере, имеется немало вопросов.

И снова ЗАГС

Как отмечает юрист, специалист в сфере международного и миграционного права Сергей Магонов, если вы хотите сменить транслитерацию имени, вам нужно сначала выяснить, как ваше имя написано в свидетельстве о рождении и есть ли у него белорусский вариант.

Если в белорусском варианте вы, например, «Васіль», то проблем с транслитерацией имени в паспортном столе быть не должно. Если же у вас такой информации нет, придется обращаться в ЗАГС и получать повторное свидетельство о рождении.

Но прежде надо уточнить у работника ЗАГСа, на каком языке составлена актовая запись и есть ли белорусский вариант либо его будут заново создавать. Если делать будут с «нуля», то вам придется доказать правильность варианта «Васіль», проследить, чтобы в документе было учтено именно это написание.

При этом, если рождение регистрировалось не в Беларуси, в изменении актовой записи белорусский ЗАГС откажет — ведь не он ее создавал. В результате источником белорусского варианта имени и фамилии будет являться перевод на белорусский свидетельства о рождении с языка, на котором был составлен документ.

Инструкции противоречат друг другу. И здравому смыслу

В Беларуси вообще ситуация с реализацией права на имя хромает на оба колена, считает Сергей Магонов:

«Во-первых, у нас не позволено дать ребенку избранное родителями имя, если оно не вписывается в концепцию ЗАГСовского справочника имен (например, назвать ребенка Сашей, а не Александром), либо изменить его в совершеннолетнем возрасте.


Во-вторых, не всегда удается избранное имя записать в желаемой форме (например, имя София в белорусском варианте справочник дает как Софія, с ударением на первый слог).

Что касается записи имени в паспорте буквами латинского алфавита, то здесь дела обстоят вообще плохо.

Первое, что необходимо признать органам, которые ответственны за паспортизацию в стране: не существует единого обязательного для всех акта, регулирующего превращение белорусского/русского варианта имени и фамилии в запись буквами латинского алфавита.

Второе — имеющиеся документы противоречат друг другу, международным документам и здравому смыслу.

Инструкция № 288 регламентирует транслитерацию фамилий и собственных имен граждан Беларуси при включении их персональных данных в регистр населения. На самом деле, это сугубо ведомственный документ — граждане не наполняют регистр и не обязаны исполнять Инструкцию № 288. Тем более, что там используются очень противоречивые указания.

Например, мягкость предписывается обозначать диакритическим знаком (`), который располагается над соответствующей буквой. То есть фамилия Марии должна быть записана как Rudź.

Однако очередной документ, который вышел из недр МВД, говорит, что делать так нельзя. Речь идет о постановлении МВД от 28 июня 2010 года № 200, которым утверждена Инструкция о порядке организации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел по выдаче, учету, обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению и уничтожению паспорта гражданин Беларуси.

Так вот, в описании порядка заполнения формы 1 (пункт 74 Инструкции № 200) сказано, что в написании имен и фамилий не допускается использование надстрочных знаков и знаков пунктуации — кроме апострофа в белорусском и латинском написании.

Несмотря на это, в соответствии с Инструкцией № 288 «латинская транскрипция заполняется заявителем с использованием букв английского алфавита».

Это вообще что-то новое: транскрипция латинская, а алфавит английский, хотя сами англичане используют латинский алфавит. Кстати, Инструкция № 288 вообще не говорит о каком-либо алфавите — там речь идет о «латинице».

Далее, Инструкция № 200 говорит, что «если заявителем не указана латинская транскрипция фамилии и собственного имени, осуществляется их автоматическая транслитерация с белорусского языка на английский язык в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации. При этом белорусская буква «Г» записывается как латинская «Н».

Однако стандарты ICAO не предусматривают использование диакритических знаков (снова привет Марии, уже Rudz).

Таким образов, в стране отсутствует правовая база, которая регулирует порядок транслитерации имени и фамилии в паспорте на буквы латинского алфавита.

Инструкции № 200 и 288 являются ведомственными документами МВД и в силу этого не могут быть обязательны к исполнению простым гражданином. Более того, инструкции противоречат одна другой. Правовой основой варианта написания латинскими буквами имени и фамилии гражданина в паспорте является заявление, а именно указание варианта написания.

Оставив графу незаполненной, получим «автоматическую транслитерацию с белорусского языка на английский язык в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации».

Что касается варианта, который указывает заявитель, имеет смысл придерживаться следующих принципов:

— Транслитерация. Не перевод и не адаптация имени/фамилии, а именно транслитерация: Ирина = Irina или Iryna, но не Iren; Максим = Maksim, не Max;

— Один язык. Либо пишем имя и фамилию на русском, либо на белорусском. И транслитерируем тоже. Вопрос перевода и адаптации имен оставим пока открытым (Василий-Васіль, Григорий-Рыгор, Анна-Ганна и т.п.);

— Рекомендации ICAO предлагают английское правописание (Ш = SH, Ч = CH и так далее). Это желательно, но не обязательно. Нет запрета использовать иные буквосочетания (например, передавать «Ш» как «SZ» с польского), но желательно обосновать свое желание — например, иностранными документами, выданными на соответствующее написание имени и фамилии».

 
 
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Изменить написание своего имени латинкой в паспорте жителям Беларуси не так просто. Инструкции на этот счет местами противоречат друг другу, международным...
 
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