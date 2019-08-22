«Наверное, потерял сознание». Белорусский грибник больше недели плутал по лесу и дошел до России

Источник материала: Tut.by

Когда Василий Василенко узнал, что дома его не было больше недели, обомлел. Сам он был уверен, что находился в лесу максимум двое суток. Василий Петрович — грибник из Витебского района, который 13 августа отправился в лес и потерялся . Блуждая между деревьев, он дошел до России, а позже чудом вернулся домой.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В родные Ваньки Василий Петрович вернулся ночью 21 августа. Первое, что сделал дома, — лег отоспаться и отдохнуть. Ехать в больницу отказался. Говорит, чувствует себя нормально, только ноги очень болят.

— Зачем мне в эту больницу? — рассуждает он. — Ноги я и дома могу полечить. Я же по лесу босиком ходил, совсем их стер. Сейчас смазываю мазью, стараюсь меньше ходить.



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Василию Петровичу 50 лет. Почти всю жизнь он живет в деревне Ваньки. С детства ходил за ягодами и грибами, поэтому в своих лесах, говорит, может ориентироваться даже с закрытыми глазами. Как так случилось, что он на девять дней потерялся, объяснить сложно.

— Из-за эпилепсии у меня II группа инвалидности, и я на пенсии, — рассказывает он. — Но я такой человек, что не могу сидеть дома. В тот день сходил за грибами, а когда вернулся, решил, что нужно сходить еще и за ягодами.

Мужчина помнит, что был в куртке, резиновых сапогах и с эмалированным ведром. По дороге домой в ведре оборвалась ручка, Василий Петрович собрал рассыпавшиеся ягоды и нес ведро уже не за ручку.

— Помню, что оно было тяжелое, — возвращается к тем событиям мужчина. — А потом, наверное, я потерял сознание. Помню, что снились покойные мама и отец. Очнулся: ночь, дождь, ни ведра, ни куртки, ни сапог. Место незнакомое.

Что это за место, Василий Петрович не понимал. Решил: дальше будет идти по солнцу. Почему, объясняет просто, если следовать таким маршрутом, к какому-нибудь населенному пункту да выйдешь. Вот только, как позже выяснилось, этот путь не приближал его к дому, а отдалял.

«По солнцу» он шел два дня. Пил воду из речки, ел ягоды. Согревался тем, что двигался. За все это время он не встретил ни одного человека. А потом случилось чудо: впереди появилось поле, на нем коровы. На часах был день, на календаре 21 августа.

Пастух и объяснил Василию Петровичу, что находится он в деревне Кожуровщина Лиозненского района Витебской области. А когда «потеряшка» описал ему свой маршрут, пастух удивился:"Ну и круг ты нарезал". Выяснилось, что, плутая, Василий Петрович добрался до Смоленской области.

— Пастух объяснил, как идти в Ваньки, и я пошел домой. И к ночи добрался, — улыбается собеседник. — Если честно, думал, не дойду. Думал, сердце не выдержит.

— А почему вы из Кожуровщины домой не позвонили, чтобы вас забрали?

— Так у меня же мобильного нету.

— Мобильный у него разбился, — это уже его жена Раиса Геннадьевна говорит. — Я его уговаривала новый взять, но он ни в какую. Может, сейчас уже уговорю купить.

Супруга и сообщила в милицию о пропаже мужа. Чем больше дней проходило с той даты, как он отправился в лес, тем меньше надежды увидеть его живым оставалось.

В ночь возвращения Василия Петровича жена ночевала в доме племянника. Про то, что супруг вернулся, узнала утром, когда стояла в очереди в автолавку.

— Соседка позвонила, сказала: «Вася пришел», я обомлела, побежала к нему, — с дрожью в голосе вспоминает женщина. — Прибегаю, а он на лавочке сидит.

— Что вы ему сказали?

— Ничего не сказала, — говорит уже Василий Петрович. — Заплакала и все. Потом спросила: «Василь, где ж ты был все эти девять дней?» Я удивился, думал, что не был дома всего два дня.

Сейчас дело № 1 для Раисы Геннадьевны выходить супруга. Теперь она для него и повар, и медсестра.

— Мажу ему ноги, — описывает она свои нынешние будни. — Каких-то особенных блюд он не просит. Сегодня приготовила бульончик. Делаю ему сладкий чай, как он любит, и приношу творожок.

— Наверное, больше никогда не отпустите его за грибами.

— Да разве его удержишь, — улыбается Раиса Геннадьевна.

— Я ведь без леса жить не могу, — дополняет ее супруг.