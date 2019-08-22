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В Витебске открывается визовый центр Литвы
23.08.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в понедельник, 26 августа, откроется визовый центр Литвы,
Визовый центр Литвы в Витебске находится по адресу: улица Янки Купалы, 2/1. Он будет работать в будние дни с 9.00 до 17.00.
Ранее ближайший к Витебску визовый центр Литвы находился в Могилеве либо же витеблянам приходилось ездить в Минск.
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