В Витебске открывается визовый центр Литвы

Источник материала: Tut.by

В Витебске в понедельник, 26 августа, откроется визовый центр Литвы, сообщает визовый сервис-центр VFS Global.

Визовый центр Литвы в Витебске находится по адресу: улица Янки Купалы, 2/1. Он будет работать в будние дни с 9.00 до 17.00.

Ранее ближайший к Витебску визовый центр Литвы находился в Могилеве либо же витеблянам приходилось ездить в Минск.