 Желание делать добрые дела привело группу байкеров из Минска на Сенненщину  

Источник материала: Голас Сененшчыны

Любители езды на мотоциклах приехали в Сенно с благородной миссией – принять участие в акции «Портфель», которая проходит в районе ежегодно накануне нового учебного года.





Гости привезли подарки к школе десяти ребятам из трёх многодетных семей. Примечательно, что добровольными спонсорами выступили не богатые бизнесмены, а обыкновенные люди, неравнодушные к судьбе нуждающихся в помощи. Не случайно они назвали свою недавно сформированную группу «Простые человеки».





Встреча сенненцев с гостями из столицы произошла по инициативе председателя районного исполнительного комитета Василия Чередника. В её организации и проведении приняли участие активисты районных организаций ОО «Белая Русь» и «Белорусский союз женщин». В мероприятии также участвовали начальник отдела по образованию Елена Вилюгина и главный специалист отдела Светлана Рубанова. Заместитель председателя Сенненского райисполкома Зоя Фомина, которая является руководителем районных организаций вышеназванных республиканских общественных объединений, рассказала о городе и районе, об известных людях — уроженцах Сенненщины. Гости, в свою очередь, рассказали о себе, о своём пути в байкеры.





Этих людей объединила не только любовь к мотоциклам, но и потребность помогать людям. Основными темами общей беседы были любовь к матери, воспитание в себе волевых качеств, которые позволяют достигнуть поставленной цели, противостоять трудностям, необходимость занятий физкультурой и спортом. Во время вручения подарков столичные спонсоры поближе познакомились с многодетными семьями, приглашёнными на встречу. На память о пребывании на Сенненщине Зоя Фомина вручила маленькому байкеру Жене, который приехал вместе с мамой и папой, сувениры с символикой Сенно.





После чаепития директор районного историко-краеведческого музея Ива Шубко провела для гостей небольшую экскурсию по центру города. Байкеры возложили цветы к памятнику защитникам Отечества в сквере на центральной площади райцентра, посетили памятник «Боль», установленный на месте расстрела фашистами местных евреев.

Хозяева и гости мероприятия выразили надежду, что такие встречи на сенненской земле будут продолжаться и перерастут в настоящую дружбу.

Татьяна Буракова.

Фото автора.