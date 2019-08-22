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В Риме туристку из Беларуси оштрафовали за купание в фонтане и запретили подходить к нему
23.08.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция в Риме оштрафовала 41-летнюю туристку из Беларуси за купание в фонтане. Кроме того, ей запретили приближаться к этому месту в течение некоторого времени. Об этом
Туристку поймали в минувший вторник, 20 августа, во время купания в фонтане «Богиня Рима» на крупнейшей площади в центре столицы, дель-Пополо. Нарушительницей оказалась 41-летняя белоруска.
В дополнение к штрафу (его сумма не уточняется, но по закону он может достигать 450 евро) женщине запретили еще и возвращаться на площадь в течение ближайших 48 часов.
Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи напомнила туристам, что исторические фонтаны города — «не бассейны», и нарушителей будут активно штрафовать.
Фонтан «Богиня Рима» был создан в 1823 году скульптором Джованни Чеккарини по проекту архитектора Джузеппе Валадье. Все фигуры выточены из мрамора.
Штрафы за купание в фонтанах римские власти ввели летом 2017-го (правда, тогда их размер не превышал 240 евро). Плюс запретили пить и есть рядом, стоять на выступающих элементах и опускать ноги в воду, а тем более купать домашних животных. В июле этого года размер штрафа увеличили до 450 евро. Запрет действует только в летний сезон.
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Кроме купания в Риме запрещено пить и есть рядом с фонтанами, стоять на выступающих элементах и опускать ноги в воду, а тем более купать домашних животных.
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