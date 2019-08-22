ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Риме туристку из Беларуси оштрафовали за купание в фонтане и запретили подходить к нему

23.08.2019 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Полиция в Риме оштрафовала 41-летнюю туристку из Беларуси за купание в фонтане. Кроме того, ей запретили приближаться к этому месту в течение некоторого времени. Об этом пишет издание Wanted in Rome.


Велосипедист проезжает рядом с фигурами фонтана «Богиня Рима». Фото: Reuters

Туристку поймали в минувший вторник, 20 августа, во время купания в фонтане «Богиня Рима» на крупнейшей площади в центре столицы, дель-Пополо. Нарушительницей оказалась 41-летняя белоруска.

В дополнение к штрафу (его сумма не уточняется, но по закону он может достигать 450 евро) женщине запретили еще и возвращаться на площадь в течение ближайших 48 часов.

Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи напомнила туристам, что исторические фонтаны города — «не бассейны», и нарушителей будут активно штрафовать.

Фонтан «Богиня Рима» был создан в 1823 году скульптором Джованни Чеккарини по проекту архитектора Джузеппе Валадье. Все фигуры выточены из мрамора.

Штрафы за купание в фонтанах римские власти ввели летом 2017-го (правда, тогда их размер не превышал 240 евро). Плюс запретили пить и есть рядом, стоять на выступающих элементах и опускать ноги в воду, а тем более купать домашних животных. В июле этого года размер штрафа увеличили до 450 евро. Запрет действует только в летний сезон.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме купания в Риме запрещено пить и есть рядом с фонтанами, стоять на выступающих элементах и опускать ноги в воду, а тем более купать домашних животных.
 
Новости дня
Новости общества
 
За радкамі лічбаў бачыць перспектыву — дэвіз калектыву Кіраўскага раённага аддзела статыстыкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика