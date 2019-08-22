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Вопросы подготовки и проведения единого дня безопасности обсудили сегодня в Осиповичском райисполкоме
23.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Единый день безопасности пройдет на Могилевщине со 2 по 10 сентября. В повестку дня очередного заседания комиссии по противопожарной безопасности, которое прошло 23 августа в Осиповичском райисполкоме, вошли вопросы подготовки и проведения мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и гибели людей на них.
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Вопросы подготовки и проведения единого дня безопасности обсудили сегодня в Осиповичском райисполкоме
Единый день безопасности пройдет на Могилевщине со 2 по 10 сентября. В повестку дня очередного заседания комиссии по противопожарной безопасности, которое прошло...
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