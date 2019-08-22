Вопросы подготовки и проведения единого дня безопасности обсудили сегодня в Осиповичском райисполкоме

Источник материала: Асiповiцкi край

Единый день безопасности пройдет на Могилевщине со 2 по 10 сентября. В повестку дня очередного заседания комиссии по противопожарной безопасности, которое прошло 23 августа в Осиповичском райисполкоме, вошли вопросы подготовки и проведения мероприятий, направленный на предупреждение пожаров и гибели людей на них.



