Все еще лето! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гомеле ожидается теплая погода. В городе будет солнечно и без осадков, сообщает pogoda.by.





В субботу будет ясно, в воскресенье весь день солнечно. По утрам воздух прогреется до +20 °С, днем столбик термометра будет подниматься до +23…26 °С.

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