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Все еще лето! Погода в Гомеле в выходные
23.08.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гомеле ожидается теплая погода. В городе будет солнечно и без осадков,
В субботу будет ясно, в воскресенье весь день солнечно. По утрам воздух прогреется до +20 °С, днем столбик термометра будет подниматься до +23…26 °С.
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На предстоящих выходных в Гомеле будет отличная погода!
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