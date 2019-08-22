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Сотрудница погранслужбы в «Каменном логе» спасла 67-летнюю россиянку

23.08.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 августа сотрудница погранслужбы оказала первую помощь 67-летней россиянке, которой резко стало плохо. Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный лог», сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Днем в минувшую пятницу во время прохождения контроля на границе 67-летней гражданке России резко стало плохо: она начала терять сознание и задыхаться. Никто из оказавшихся рядом проезжающих не знал, что делать в такой ситуации.

«На помощь подоспела прапорщик Татьяна Головская, которая проверяла документы у пересекающих границу граждан. Благодаря ее грамотным и умелым действиям по оказанию первой медицинской помощи женщина начала приходить в сознание и дышать», — рассказали в комитете.

Вскоре в пункт пропуска приехали врачи из больницы в Ошмянах, которые осмотрели женщину. Ее состояние признали удовлетворительным — главное, угроза жизни миновала.

 
 
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Благодаря первой помощи угроза жизни миновала.
 
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