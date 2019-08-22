Минчанин месяц пользовался чужой картой рассрочки, а когда достиг лимита трат - вернул ее хозяйке

Источник материала: Tut.by

Мужчина месяц расплачивался картой рассрочки своей знакомой. Когда достиг лимита трат, то решил вернуть карту женщине. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

38-летняя женщина после прогулки с новым знакомым осталась у него в квартире. Мужчина предложил купить продукты, но денег у него не было, новая знакомая предложила взять некоторую сумму у нее в кошельке. Кроме денег мужчина взял карту рассрочки, которая лежала вместе с записанным PIN-кодом и пошел с ней в магазин.

Списаний с карты женщина не заметила — услуга смс-оповещений была отключена. Мужчина решил не возвращать карточку и еще месяц расплачивался ей в магазинах. Когда был достигнул лимита по тратам, он решил вернуть карту и сказал женщине, что нашел ее у себя дома случайно.

О проводимых операциях потерпевшая узнала только по истечению месяца, когда пришло время погашать долги. Тогда она и обратилась в милицию.

Мужчину нашли по записям с камер видеонаблюдения в магазинах, где он расплачивался карточкой. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Материалы переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины.