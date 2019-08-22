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В витебском храме мужчина требовал у священников золото, угрожая пистолетом
23.08.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали пьяного мужчину, который требовал золото у священников в Успенском соборе и угрожал им предметом, похожим на пистолет,
Инцидент произошел около двух часов дня 23 августа в Свято-Успенском кафедральном соборе. В храм зашел мужчина и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал у священнослужителей изделия из золота.
Прихожане сообщили об этом в милицию. Один из мужчин в храме смог сам обезвредить злоумышленника и передать его сотрудникам.
Налетчик был пьян. Его отвезли в больницу для освидетельствования. По предварительной информации, мужчина — граждан России.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Один из мужчин в храме смог сам обезвредить злоумышленника и передать его сотрудникам Департамента охраны.
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