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В витебском храме мужчина требовал у священников золото, угрожая пистолетом

23.08.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали пьяного мужчину, который требовал золото у священников в Успенском соборе и угрожал им предметом, похожим на пистолет, сообщает МВД.


Инцидент произошел около двух часов дня 23 августа в Свято-Успенском кафедральном соборе. В храм зашел мужчина и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал у священнослужителей изделия из золота.

Прихожане сообщили об этом в милицию. Один из мужчин в храме смог сам обезвредить злоумышленника и передать его сотрудникам.


Налетчик был пьян. Его отвезли в больницу для освидетельствования. По предварительной информации, мужчина — граждан России.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Витебск
 
 
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Один из мужчин в храме смог сам обезвредить злоумышленника и передать его сотрудникам Департамента охраны.
 
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