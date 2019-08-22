В витебском храме мужчина требовал у священников золото, угрожая пистолетом

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали пьяного мужчину, который требовал золото у священников в Успенском соборе и угрожал им предметом, похожим на пистолет, сообщает МВД.





Инцидент произошел около двух часов дня 23 августа в Свято-Успенском кафедральном соборе. В храм зашел мужчина и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал у священнослужителей изделия из золота.

Прихожане сообщили об этом в милицию. Один из мужчин в храме смог сам обезвредить злоумышленника и передать его сотрудникам.





Налетчик был пьян. Его отвезли в больницу для освидетельствования. По предварительной информации, мужчина — граждан России.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.