В Столине огласили приговор за убийство 21-летней давности

Источник материала: Tut.by

23 августа в Столине огласили приговор 43-летнему жителю Столинского района, который обвинялся в убийстве женщины 21-летней давности , сообщили в суде.

Преступление было совершено в 1997 году. В ночь с 9 на 10 октября в доме в Давид-Городке Столинского района обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Предварительно было установлено, что неизвестные проникли в дом, нанесли хозяйке ножевые ранения, похитили драгоценности, деньги и скрылись.

Установить причастных к совершению преступления удалось лишь в 2018 году, когда по изъятым на месте происшествия объектам была назначена дополнительная судебно-генетическая экспертиза. Эксперты выделили генотип, который совпал с генотипом 43-летнего жителя Столинского района. Его задержали сотрудники уголовного розыска.

Суд признал мужчину виновным в убийстве из корысти, совершенном с особой жестокостью. Производство по уголовному делу за разбой было прекращено за истечением срока давности. В итоге обвиняемому назначили 14 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии усиленного режима.

Его также обязали выплатить двум родственникам убитой по 20 тысяч рублей морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.