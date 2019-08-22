Дочь священника из Бобруйска представит Беларусь на конкурсе «Miss International-2019»

Источник материала: Кировец





Мария Первий из Бобруйска представит Беларусь на международном конкурсе красоты «Miss International-2019». Об этом рассказали в пресс-службе Национальной школы красоты.



Мария родом из Бобруйска, дочь православного священника (настоятеля Свято-Покровского храма г.Кировска протоиерея Дмитрия Первия — прим. http://www.kirovsk.by ), вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным. В 2016 завоевала 2 место конкурса «Мисс Бобруйск», на Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь-2018» завоевала титул «Мисс зрительских симпатий».



Сейчас Мария — студентка Горецкой сельскохозяйственной академии. Девушка не только учится, но и старается развить свой бизнес в сфере проката автомобилей, который задумала еще в детстве. Как модель имеет опыт работы на зарубежных подиумах.



«Miss International» входит в «большую пятерку» самых крупных и престижных конкурсов красоты. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете. Ежегодно в соревновании принимают участие около 70 государств. «Miss International-2019» состоится 12 ноября в Токио.



Подготовка к соревнованию уже началась. Марии Первий предстоит пройти уроки в Национальной школе красоты по макияжу, парикмахерскому искусству, фотопозированию, психологии, стилю и многим другим дисциплинам. Сейчас белорусская команда в поисках дизайнеров и брендов, которые готовы предоставить конкурсные наряды. Список довольно велик: 5 вечерних платьев в пол, 3 коктейльные, дизайнерский национальный костюм, купальный костюм, вечернее платье для финала шоу.



В качестве подарков другим участницам и организаторам конкурса Мария отвезет любимые сладости с малой родины – зефир. Поддерживает землячку «Красный пищевик».



Букмекеры, которые прогнозируют итоги конкурса красоты, ставят белорусскую участницу в топ-5.

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