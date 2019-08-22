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В ОАО «Юбилейный-Агро» чествовали молодого водителя Юрия Коротчикова

23.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В ОАО «Юбилейный-Агро» чествовали молодого водителя Юрия Коротчикова.

Для поздравлений и вручения подарков молодому водителю в поле приехали: председатель райкома профсоюзов АПК  Зоя Кравченко и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова.В ОАО «Юбилейный-Агро» чествовали молодого водителя Юрия Коротчикова
В ОАО «Юбилейный-Агро» чествовали молодого водителя Юрия Коротчикова
В ОАО «Юбилейный-Агро» чествовали молодого водителя Юрия Коротчикова

 
 
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В ОАО «Юбилейный-Агро» чествовали молодого водителя Юрия Коротчикова. Для поздравлений и вручения подарков молодому водителю в поле приехали:...
 
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