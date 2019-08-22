24 августа можно подписать авторскую открытку в поддержку онкопациентов

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В начале марта центр пригласил тех, кто любит и умеет фотографировать, принять участие в создании набора почтовых фотооткрыток "Со-творение" для людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом. Подведены итоги, отобраны фотографии. В набор фотооткрыток вошли работы, авторами которых стали Олеся Устюшенко, Яна Ненартович, Катя Малаш, Елена Шалимо, Даша Климахович.

У тех, кто придет 24 августа в Национальную библиотеку, возможно, появится желание поддержать людей, которые проходят лечение в стационаре. Открытка предоставит возможность высказать слова ободрения незнакомому человеку, подсказать на основе личного опыта, что стало точкой опоры в этот непростой период, поделиться идеей нового увлечения. Свои послания можно передать также онкопациентам Литвы, Польши, России, Украины. Подписать открытку в этот день можно в любое время с 12.00 до 15.50.

На протяжении всего марафона будет возможность ознакомиться с фотовыставкой "Со-творение", подготовленной с участием известных белорусских фотографов. Запечатленные моменты, как рассчитывают авторы, помогут людям, находящимся в кризисной ситуации, увидеть новые краски жизни.

Во время акции, которая пройдет с 11.40 до 16.20, практическими рекомендациями поделятся известные белорусские врачи, мастер-классы и практикумы проведут психологи, косметологи, хореографы, художники и музыканты. В Минске соберутся эксперты из Беларуси, России и Польши. Принять участие может каждый желающий, для этого необходимо зарегистрироваться. Цель акции - помочь людям с онкологическими заболеваниями и их близким вернуться к полноценной жизни.