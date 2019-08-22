В Минске эвакуируют ТРЦ «Галерея»

Источник материала: Tut.by

В ТРЦ «Галерея Минск» эвакуируют посетителей. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Как сообщают читатели, в торговом центре по громкой связи звучат объявления о необходимости покинуть здание. Причина эвакуации пока не называется.

(Новость дополняется.)

Напомним, 19 августа из-за сообщений о минировании в Минске пришлось эвакуировать около двух тысяч человек из гостиниц, торговых и бизнес-центров. На место выезжали соответствующие службы. Все сообщения о минировании оказались ложными.