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В Минске эвакуируют ТРЦ «Галерея»
23.08.2019 19:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ТРЦ «Галерея Минск» эвакуируют посетителей. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Как сообщают читатели, в торговом центре по громкой связи звучат объявления о необходимости покинуть здание. Причина эвакуации пока не называется.
(Новость дополняется.)
Напомним, 19 августа из-за сообщений о минировании в Минске пришлось
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Как сообщают читатели, в торговом центре по громкой связи звучат объявления о необходимости покинуть здание.
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