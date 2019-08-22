МВД и СК заблокировали одну из крупных хакерских площадок: на нее были подписаны 28 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

По инциативе сотрудников Управления «К» МВД был заблокирована один из крупнейших интернет-форумов, где обсуждались способы и методы совершения киберпреступлений, а также распространение вирусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Данная интернет-площадка насчитывала свыше 28 тысяч активных подписчиков, ежедневное количество посещений составляло несколько тысяч. Ежедневно на ней размещались советы для взлома различных компьютерных систем, выкладывались платные и бесплатные программы для этих целей», — рассказали в МВД.

Десятки наименований вредоносных программ (трояны, кейлогеры, стиллеры, ратники и т.д.) предназначались для взлома компьютерных систем, получения удаленного доступа к компьютерам, хищения конфиденциальной информации и реквизитов банковских карт, скрытого заражения вирусами персональных компьютеров как простых граждан, так и предприятий различных форм собственности.



Скриншот с сайта до блокировки



И после. Фото: пресс-служба МВД

Позже, во взаимодействии со Следственным комитетом, работа этого ресурса была прекращена. Теперь на титульной странице сайта появились гербы МВД и СК, а также надпись о блокировке.