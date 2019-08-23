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Сотрудницы комбината школьного питания Фрунзенского района Минска осуждены на 4 и 9 лет колонии
23.08.2019 20:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудницы предприятия «Комбинат школьного питания Фрунзенского района Минска» приговорены к лишению свободы на срок 4 и 9 лет. Об этом
Приговор в отношении двух женщин суд Заводского района столицы огласил 20 августа.
Суд пришел к выводу, что директор комбината и ее заместитель приняли для себя ценности «за попустительство по службе»; благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию; а также за «выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку действий». Все это расценили как получение взяток.
В приговоре указано: директор комбината получила поборов на 614 рублей от своих же подчиненных, которые заведовали производствами средних школ Минска. А ее заместитель, которая с июня 2017-го начала исполнять уже обязанности директора, собрала с подчиненных еще 2410 рублей.
Обоих суд наказал за это 4 годами лишения свободы.
Однако директор комбината всего проведет в колонии 9 лет, поскольку в марте 2019-го уже была осуждена по другим эпизодам. Тогда, напомним, по «делу ГУПРа» бывшую директора комбината школьного питания Фрунзенского района суд
При этом суд решил, что обвинение заместителя в пособничестве при получении взяток «основано на предположениях и не подтверждено совокупностью доказательств». По этому эпизоду женщину оправдали ввиду недоказанности вины.
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По версии следствия, их поборы с подчиненных составили 3 тысячи рублей.
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