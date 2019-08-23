Сотрудницы комбината школьного питания Фрунзенского района Минска осуждены на 4 и 9 лет колонии

Источник материала: Tut.by

Сотрудницы предприятия «Комбинат школьного питания Фрунзенского района Минска» приговорены к лишению свободы на срок 4 и 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мингорсуда.

Приговор в отношении двух женщин суд Заводского района столицы огласил 20 августа.

Суд пришел к выводу, что директор комбината и ее заместитель приняли для себя ценности «за попустительство по службе»; благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию; а также за «выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку действий». Все это расценили как получение взяток.

В приговоре указано: директор комбината получила поборов на 614 рублей от своих же подчиненных, которые заведовали производствами средних школ Минска. А ее заместитель, которая с июня 2017-го начала исполнять уже обязанности директора, собрала с подчиненных еще 2410 рублей.

Обоих суд наказал за это 4 годами лишения свободы.

Однако директор комбината всего проведет в колонии 9 лет, поскольку в марте 2019-го уже была осуждена по другим эпизодам. Тогда, напомним, по «делу ГУПРа» бывшую директора комбината школьного питания Фрунзенского района суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискаций имущества. Теперь ей запретили еще 5 лет занимать руководящие должности, как и ее осужденной коллеге.

При этом суд решил, что обвинение заместителя в пособничестве при получении взяток «основано на предположениях и не подтверждено совокупностью доказательств». По этому эпизоду женщину оправдали ввиду недоказанности вины.