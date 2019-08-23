«Разжеванный» разнос, зарплаты «онижелюдей», 1939-й и «недолюбленная» Герасименя - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сенсация, сенсация! Наконец-то в выходные будет хорошая погода — и столько мероприятий впереди! Можно сходить на « Тбилисобу », можно на Макса Коржа , можно пообедать из мексиканского фудтрака или сгонять на Комаровку , посмотреть, как отдыхают в самом большом парке Пекина (что-то там и от Минска есть)… А вот тут еще с десяток прикольных идей, как провести уикенд . Ну, а пока давайте вспомним, что вы вчера могли пропустить в этой невыносимой легкости предпоследней летней пятницы.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Ну и все не отпускает нас «закон об отсрочках», по которому выпускникам колледжей не будут давать еще одну отсрочку от службы в армии — на время учебы в университете. Переживаем за ребят творческих специальностей — например, музыкантов, для которых важно не прерывать процесс обучения. Помните, например, историю выпускника музыкального колледжа Александра Кисилева , который в этом году поступил в Академию музыки? Что с ними будет ? «У нас огромное количество военных оркестров, в каждой из воинской частей!» — не унывает Минобороны ( и всячески предлагает повышать престиж службы в армии ).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Ой, у нас же еще один новый проект — «Крэсовые миллионеры» . В первом тексте расскажем, как торговец швейными машинками, которые он продавал в царское время в магазине на Соборной площади в Гродно, эволюционировал в одного из крупнейших производителей велосипедов и мотоциклов во Второй Речи Посполитой. Если вы любите хорошие исторические тексты — очень советуем начать субботу именно с него .

. В первом тексте расскажем, как торговец швейными машинками, которые он продавал в царское время в магазине на Соборной площади в Гродно, эволюционировал в одного из крупнейших производителей велосипедов и мотоциклов во Второй Речи Посполитой. Если вы любите хорошие исторические тексты — . Но вернемся в наше время. Раньше велосипеды были роскошным средством передвижения, теперь и самолеты стали весьма обыденным. Хотите, расскажем, сколько денег белорусы в этом году тратили на авиабилеты ? Увы, меньше, чем в прошлом , зато в топ-3 направлений традиционно Россия, Украина и Грузия.

? , зато в топ-3 направлений традиционно Россия, Украина и Грузия. Помните белорусского грибника, который без всяких авиабилетов дошел до России и выжил в лесу, плутая 9 дней ? Когда Василий Василенко узнал, что дома его не было больше недели, обомлел. Сам он был уверен, что находился в лесу максимум двое суток . «Очнулся: ночь, дождь, ни ведра, ни куртки, ни сапог. Место незнакомое».





Знакомьтесь, это Мария Первий — и она представит нашу страну на конкурсе Miss International 2019 . Девушка, кстати, дочь православного священника (ну и просто красавица , конечно). Маша, мы будем болеть за тебя!

. Девушка, кстати, дочь православного священника (ну и , конечно). Маша, мы будем болеть за тебя! А вот айтишник из России Женя Мартынов. Он восемь месяцев назад решил сменить Нижний Новгород на Минск — и рассказал нам о плюсах и минусах нашего города . «Первый стереотип о Минске , который я слышу от минчан, — это что у вас здесь пробки. Но у вас не пробки! В моем родном городе люди тратят по два часа, чтобы просто пересечь мост. Второй стереотип — что в Минске плохая погода. Нет, погода здесь потрясающая, климат очень мягкий. Я такого количества солнечных дней в жизни не видел». Это были плюсы, дальше — хуже…

. «Первый , который я слышу от минчан, — это что у вас здесь пробки. Но у вас не пробки! В моем родном городе люди тратят по два часа, чтобы просто пересечь мост. Второй стереотип — что в Минске плохая погода. Нет, погода здесь потрясающая, климат очень мягкий. Я такого количества солнечных дней в жизни не видел». Это были плюсы, дальше — хуже… Следующему герою, Роме, всего 21, родом он из города Иваново. Год назад молодой человек окончил Полесский государственный университет и должен был стать учителем физкультуры. Но парень всю жизнь мечтал связать свою жизнь с футболом и готов был на все ради этого. Когда Рома оканчивал университет, в Зельве ждали детского футбольного тренера. Он ни секунды не сомневался — просто собрался и уехал за своей мечтой (даже несмотря на то, что учился на платном!). Очень крутая видеоистория очень классного парня !

и готов был на все ради этого. Когда Рома оканчивал университет, в Зельве ждали детского футбольного тренера. Он ни секунды не сомневался — просто собрался и уехал за своей мечтой (даже несмотря на то, что учился на платном!). ! Теперь давайте расскажем вам историю Егора (на самом деле нет) из Минска. Парень ехал домой на каршеринговом автомобиле, попал в аварию — и теперь должен компании 20 тысяч рублей . Именно такой ущерб насчитали при оценке. Кстати, вывода ГАИ о виновности Егора в ДТП пока нет ( хотя, судя по видео аварии, скоро будет ) — и он пока не платит.

. Именно такой ущерб насчитали при оценке. Кстати, вывода ГАИ о виновности Егора в ДТП пока нет ( ) — и он пока не платит. А вы когда-нибудь видели, как в зоопарке взвешивают льва или дикобраза? Очень позитивное видео, не пропустите .

О СПОРТЕ

Наша «золотая рыбка» Александра Герасименя завершила спортивную карьеру , оставшись единственной пловчихой, завоевавшей для независимой Беларуси олимпийские награды. В интервью нашему Юрию Михалевичу Саша рассказала о недостатках системы подготовки в спорте и как малютка-дочь заставила ее пересмотреть планы на будущее. А еще — обижало ли, что ее недолюбили, в отличие от Домрачевой и Азаренко? Около десяти лет Даше давали прямые эфиры на ТВ с этапов Кубка мира и чемпионатов мира, а Азаренко получила трансляции с турниров WTA в начале 2010-х. «А вместо первенства мира по плаванию у нас показывали, не знаю, матч чемпионата Беларуси по футболу! О чем можно говорить?»





Все новости пятницы, 23 августа

Кстати! Чуть не забыли сказать, что с завтрашнего дня водителей будут штрафовать за невключенный свет фар . Мы, конечно, за то, чтобы его вообще не выключать, но умоляем вас хотя бы на штрафы не нарываться. Хороших выходных!

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