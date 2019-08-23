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«Разжеванный» разнос, зарплаты «онижелюдей», 1939-й и «недолюбленная» Герасименя - все за вчера

24.08.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сенсация, сенсация! Наконец-то в выходные будет хорошая погода — и столько мероприятий впереди! Можно сходить на «Тбилисобу», можно на Макса Коржа, можно пообедать из мексиканского фудтрака или сгонять на Комаровку, посмотреть, как отдыхают в самом большом парке Пекина (что-то там и от Минска есть)… А вот тут еще с десяток прикольных идей, как провести уикенд. Ну, а пока давайте вспомним, что вы вчера могли пропустить в этой невыносимой легкости предпоследней летней пятницы.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • В минувший вторник Александр Лукашенко на большом совещании разнес силовиков за беспредел в работе, фальсификацию доказательств, безосновательное преследование людей и много других грехов. Но никаких кадровых мер пока не было. Так зачем президент устроил такую показательную порку, что это было-то? Об этом — за 4 минуты в очередном выпуске нашего «Разжевано».
  • А вчера Лукашенко встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. Одним из вопросов, который они обсудили, были зарплаты белорусов — особенно тех, кто получает очень мало. «Они же люди, надо их поддерживать как-то», — говорит президент. Теперь власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей (но как бы нам забыть, что больше трети предложений по работе в республиканской базе вакансий — с зарплатой до 400 рублей?..)
  • Но главным вопросом для них вчера были не наши получки, а белорусско-российские и белорусско-украинские отношения. Вот вы знали, что Зеленский просил у нас какой-то поддержки?.. А программу интеграции с Россией мы с вами скоро увидим — и там, говорят, не будет ни слова о политике.
  • Со дня самой масштабной акции протеста в СССР — знаете, о чем речь? — прошло 30 лет. В ней участвовали почти 2 млн человек, они выстроились в живую цепь на 670 (вдумайтесь только!) километров. Смотрите, как это было.
  • А у нас — новый проект «1939. Беларусь: Восток / Запад», посвященный событиям 1939 года и их влиянию на историю нашей страны. И вот первый текст — о том, кто стоял у истоков пакта Молотова — Риббентропа и кому был выгоден этот договор.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Ой, у нас же еще один новый проект — «Крэсовые миллионеры». В первом тексте расскажем, как торговец швейными машинками, которые он продавал в царское время в магазине на Соборной площади в Гродно, эволюционировал в одного из крупнейших производителей велосипедов и мотоциклов во Второй Речи Посполитой. Если вы любите хорошие исторические тексты — очень советуем начать субботу именно с него.
  • Но вернемся в наше время. Раньше велосипеды были роскошным средством передвижения, теперь и самолеты стали весьма обыденным. Хотите, расскажем, сколько денег белорусы в этом году тратили на авиабилеты? Увы, меньше, чем в прошлом, зато в топ-3 направлений традиционно Россия, Украина и Грузия.
  • Помните белорусского грибника, который без всяких авиабилетов дошел до России и выжил в лесу, плутая 9 дней? Когда Василий Василенко узнал, что дома его не было больше недели, обомлел. Сам он был уверен, что находился в лесу максимум двое суток. «Очнулся: ночь, дождь, ни ведра, ни куртки, ни сапог. Место незнакомое».


  • Знакомьтесь, это Мария Первий — и она представит нашу страну на конкурсе Miss International 2019. Девушка, кстати, дочь православного священника (ну и просто красавица, конечно). Маша, мы будем болеть за тебя!
  • А вот айтишник из России Женя Мартынов. Он восемь месяцев назад решил сменить Нижний Новгород на Минск — и рассказал нам о плюсах и минусах нашего города. «Первый стереотип о Минске, который я слышу от минчан, — это что у вас здесь пробки. Но у вас не пробки! В моем родном городе люди тратят по два часа, чтобы просто пересечь мост. Второй стереотип — что в Минске плохая погода. Нет, погода здесь потрясающая, климат очень мягкий. Я такого количества солнечных дней в жизни не видел». Это были плюсы, дальше — хуже…
  • Следующему герою, Роме, всего 21, родом он из города Иваново. Год назад молодой человек окончил Полесский государственный университет и должен был стать учителем физкультуры. Но парень всю жизнь мечтал связать свою жизнь с футболом и готов был на все ради этого. Когда Рома оканчивал университет, в Зельве ждали детского футбольного тренера. Он ни секунды не сомневался — просто собрался и уехал за своей мечтой (даже несмотря на то, что учился на платном!). Очень крутая видеоистория очень классного парня!
  • Теперь давайте расскажем вам историю Егора (на самом деле нет) из Минска. Парень ехал домой на каршеринговом автомобиле, попал в аварию — и теперь должен компании 20 тысяч рублей. Именно такой ущерб насчитали при оценке. Кстати, вывода ГАИ о виновности Егора в ДТП пока нет (хотя, судя по видео аварии, скоро будет) — и он пока не платит.
  • А вы когда-нибудь видели, как в зоопарке взвешивают льва или дикобраза? Очень позитивное видео, не пропустите.

О СПОРТЕ

  • Наша «золотая рыбка» Александра Герасименя завершила спортивную карьеру, оставшись единственной пловчихой, завоевавшей для независимой Беларуси олимпийские награды. В интервью нашему Юрию Михалевичу Саша рассказала о недостатках системы подготовки в спорте и как малютка-дочь заставила ее пересмотреть планы на будущее. А еще — обижало ли, что ее недолюбили, в отличие от Домрачевой и Азаренко? Около десяти лет Даше давали прямые эфиры на ТВ с этапов Кубка мира и чемпионатов мира, а Азаренко получила трансляции с турниров WTA в начале 2010-х. «А вместо первенства мира по плаванию у нас показывали, не знаю, матч чемпионата Беларуси по футболу! О чем можно говорить?»


Все новости пятницы, 23 августа

Кстати! Чуть не забыли сказать, что с завтрашнего дня водителей будут штрафовать за невключенный свет фар. Мы, конечно, за то, чтобы его вообще не выключать, но умоляем вас хотя бы на штрафы не нарываться. Хороших выходных!

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Доброе утро! Сенсация, сенсация! Наконец-то в выходные будет хорошая погода - и столько мероприятий впереди!
 
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