«Разжеванный» разнос, зарплаты «онижелюдей», 1939-й и «недолюбленная» Герасименя - все за вчера

А вчера Лукашенко встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. Одним из вопросов, который они обсудили, были зарплаты белорусов — особенно тех, кто получает очень мало. «Они же люди, надо их поддерживать как-то», — говорит президент. Теперь власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей (но как бы нам забыть, что больше трети предложений по работе в республиканской базе вакансий — с зарплатой до 400 рублей?..)
Со дня самой масштабной акции протеста в СССР — знаете, о чем речь? — прошло 30 лет. В ней участвовали почти 2 млн человек, они выстроились в живую цепь на 670 (вдумайтесь только!) километров. Смотрите, как это было.
А у нас — новый проект «1939. Беларусь: Восток / Запад», посвященный событиям 1939 года и их влиянию на историю нашей страны. И вот первый текст — о том, кто стоял у истоков пакта Молотова — Риббентропа и кому был выгоден этот договор.
Ой, у нас же еще один новый проект — «Крэсовые миллионеры». В первом тексте расскажем, как торговец швейными машинками, которые он продавал в царское время в магазине на Соборной площади в Гродно, эволюционировал в одного из крупнейших производителей велосипедов и мотоциклов во Второй Речи Посполитой. Если вы любите хорошие исторические тексты — очень советуем начать субботу именно с него.
Но вернемся в наше время. Раньше велосипеды были роскошным средством передвижения, теперь и самолеты стали весьма обыденным. Хотите, расскажем, сколько денег белорусы в этом году тратили на авиабилеты? Увы, меньше, чем в прошлом, зато в топ-3 направлений традиционно Россия, Украина и Грузия.
Помните белорусского грибника, который без всяких авиабилетов дошел до России и выжил в лесу, плутая 9 дней? Когда Василий Василенко узнал, что дома его не было больше недели, обомлел. Сам он был уверен, что находился в лесу максимум двое суток. «Очнулся: ночь, дождь, ни ведра, ни куртки, ни сапог. Место незнакомое».
А вот айтишник из России Женя Мартынов. Он восемь месяцев назад решил сменить Нижний Новгород на Минск — и рассказал нам о плюсах и минусах нашего города. «Первый стереотип о Минске, который я слышу от минчан, — это что у вас здесь пробки. Но у вас не пробки! В моем родном городе люди тратят по два часа, чтобы просто пересечь мост. Второй стереотип — что в Минске плохая погода. Нет, погода здесь потрясающая, климат очень мягкий. Я такого количества солнечных дней в жизни не видел». Это были плюсы, дальше — хуже…
Следующему герою, Роме, всего 21, родом он из города Иваново. Год назад молодой человек окончил Полесский государственный университет и должен был стать учителем физкультуры. Но парень всю жизнь мечтал связать свою жизнь с футболом и готов был на все ради этого. Когда Рома оканчивал университет, в Зельве ждали детского футбольного тренера. Он ни секунды не сомневался — просто собрался и уехал за своей мечтой (даже несмотря на то, что учился на платном!). Очень крутая видеоистория очень классного парня!
Теперь давайте расскажем вам историю Егора (на самом деле нет) из Минска. Парень ехал домой на каршеринговом автомобиле, попал в аварию — и теперь должен компании 20 тысяч рублей. Именно такой ущерб насчитали при оценке. Кстати, вывода ГАИ о виновности Егора в ДТП пока нет (хотя, судя по видео аварии, скоро будет) — и он пока не платит.
Наша «золотая рыбка» Александра Герасименязавершила спортивную карьеру, оставшись единственной пловчихой, завоевавшей для независимой Беларуси олимпийские награды. В интервью нашему Юрию Михалевичу Саша рассказала о недостатках системы подготовки в спорте и как малютка-дочь заставила ее пересмотреть планы на будущее. А еще — обижало ли, что ее недолюбили, в отличие от Домрачевой и Азаренко? Около десяти лет Даше давали прямые эфиры на ТВ с этапов Кубка мира и чемпионатов мира, а Азаренко получила трансляции с турниров WTA в начале 2010-х. «А вместо первенства мира по плаванию у нас показывали, не знаю, матч чемпионата Беларуси по футболу! О чем можно говорить?»
В «Раубичах» стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Вы знаете, что это вообще такое? Мы бы на вашем месте съездили посмотреть — ну где еще вы увидите сборную Монголии по биатлону?! Да еще и совершенно бесплатно.
Кстати! Чуть не забыли сказать, что с завтрашнего дня водителей будут штрафовать за невключенный свет фар. Мы, конечно, за то, чтобы его вообще не выключать, но умоляем вас хотя бы на штрафы не нарываться. Хороших выходных!
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