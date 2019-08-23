В Пинске содержание формальдегида в воздухе в 2,5 раза превысило норму

Источник материала: Tut.by

В воздухе Пинска отмечалась высокая концентрация формальдегида, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Так, 20 августа в 19.00, в районе улицы Центральная, максимальная концентрация этого вещества в 2,5 превышала предельно допустимую концентрацию (ПДК).

19 августа в 07.00 в районе улицы Завальная и 20 августа в 01.00 в районе улицы Красноармейская концентрация формальдегида составляла 1,9 ПДК.

Почему указаны данные по этим трем улицам?

Дело в том, что на них находятся стационарные пункты наблюдения с дискретным режимом отбора проб атмосферного воздуха.

Безопасен ли воздух в столице Полесья? Похоже, что да: замечено снижение содержания фенола и свинца, по содержанию формальдегида есть вопросы.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, регулярно публикует отчеты о состоянии атмосферного воздуха за различные периоды.

Например, в годовом отчете по Пинску за 2018 год сказано, что большую часть года качество воздуха соответствовало установленным нормативам. Проблему загрязнения воздуха в летний период определяли повышенные концентрации специфических загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения воздуха в Пинске являются предприятия теплоэнергетики, станкостроения и автотранспорт.

В 99,2% проанализированных проб концентрации основных загрязняющих веществ не превышали 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода составляла 0,6 ПДК, диоксида азота — 0,5 ПДК.

Превышения норматива качества по твердым частицам зафиксированы только в трех пробах воздуха. В 2018 году отмечено снижение содержания в воздухе фенола.

Вместе с тем, уровень загрязнения воздуха формальдегидом был выше, чем в большинстве промышленных центров республики. В 68% проанализированных проб концентрации варьировались в диапазоне 0,5−1,0 ПДК. Превышения норматива качества отмечены в 5% проб. Больше всего загрязнен воздух формальдегидом в районах улиц Завальная и Центральная.

Содержание в воздухе свинца, кадмия и бензапирена было существенно ниже нормативов качества.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня загрязнения воздуха свинцом: с 2014 года концентрации понизились на 86%. Содержание в воздухе углерода оксида за этот период повысилось. Уровень загрязнения воздуха диоксидом азота стабилизировался. Прослеживается снижение содержания твёрдых частиц.

Справка

Формальдегид отличается высокой токсичностью, вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, а также кожи. Поэтому допустимое количество его в воздухе строго нормируется.

Вдыхание паров формальдегида вызывает слезы и раздражение дыхательных путей, предельно допустимая концентрация его паров в воздухе 0,001 мг/л, запах формальдегида чувствуется при концентрации уже 0,0001 мг/л.

Вещество повсеместно присутствует в атмосфере, где появляется из-за сгорания и разложения органических веществ и материалов.

Одновременно формальдегид постоянно подвергается разложению до углекислого газа под действием солнечного света и оксидов азота, а также вымывается из воздуха дождем и затем перерабатывается бактериями.

Он входит в состав выхлопных газов и газовых выбросов заводов и мусоросжигательных фабрик.

В замкнутых пространствах формальдегид накапливается из-за курения табака, выделений из различных смол и мастик, наличия открытого огня и использования дезинфицирующих средств.