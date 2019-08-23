«Разработали маршрут по реке». Что показывают туристам в чернобыльской зоне со стороны Беларуси?

Источник материала: Tut.by

Чернобыльскую зону отчуждения со стороны Беларуси уже посетило 424 туриста. В основном к нам приезжают иностранцы. Для посетителей зону отчуждения открыли в ноябре 2018 года. Сейчас есть три экскурсионные маршрута, а сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника разработали еще два, в том числе и по реке Припять.





Чернобыльскую зону отчуждения с белорусской стороны для сторонних посетителей открыли в ноябре 2018 года. С того момента ее уже посетило 424 человека. В основном это иностранцы. Они приехали из Германии, Нидерландов, Польши, Дании, Франции, Чехии, Малайзии, Австралии, США, Италии и Бельгии и стран СНГ.

С украинской стороны зона открыта давно, по словам Максима Кудина, заместителя директора по научной работе Полесского радиационно-экологического заповедника, там в день принимают около 1200 туристов, а в этом году наши соседи выйдут на 80−90 тысяч посетителей. В Украине туристам показывают заброшенный город Припять и саму атомную станцию. У нас — заброшенные деревни, поселок Солнечный, животноводческий комплекс, паромную переправу и красоты нетронутой природы.





И если сегодня мы только начинаем открывать зону отчуждения для посетителей, то в Украине это уже делают давно. Сейчас там у туристов есть GPS-трекеры, чтобы можно было отследить их маршрут и удостовериться, что никто от него не отклонился. У каждого посетителя дозиметр и через какое-то время после экскурсии по электронной почте приходит информация о дозе внешнего облучения, которую турист получил. Более того, сейчас на экскурсию люди в Украине уже попадают по электронным билетам со штрихкодом.

Экскурсию по зоне отчуждения в Беларуси проводят сотрудники научного отдела Полесского радиационно-экологического заповедника. Сам по себе заповедник создан для предотвращения вторичного переноса радионуклидов на соседние территории ветром, водой, лесными пожарами. Сотрудники заповедника охраняют загрязненную радионуклидами территорию и проводят научные исследования.

Сейчас посетителей заповедника водят по трем маршрутам. Если это маршрут на один день, то он занимает около семи часов. Во время него посещают музей заповедника, бывший животноводческий комплекс, где во время чернобыльской трагедии было 17,5 тысяч голов свиней, отселенные деревни с домами, школами, больницами, хлебозаводом, магазинами, место бывшей паромной переправы через реку Припять, вышку, с которой виден энергоблок ЧАЭС, где произошел взрыв.





Если экскурсия запланирована на два дня, то во второй туристы посещают зону отчуждения в Брагинском районе на территории заповедника. Там есть отселенный поселок Солнечный, где стоят брошенные многоквартирные дома. Этот поселок построили в середине 80-х годов, и он должен был стать образцом деревни будущего.

Также сейчас есть дополнительный маршрут по северо-западной части Полесского радиационно-экологического заповедника.

Сегодня ученые разработали еще два маршрута для посетителей: один по зоне отчуждения в Наровлянском районе на территории заповедника, а второй — водный на катере по реке Припять, которая протекает по заповеднику.

Посещение зоны отчуждения с белорусской стороны стоит примерно от 320 до 700 рублей за группу. Группа может быть и 10, и 20 человек. Стоимость экскурсии делится на всех ее участников, также в цену входит оплата транспорта, на котором по заповеднику возят посетителей. Своим транспортом с токи зрения радиационной безопасности туристам приезжать запрещается.





— Чтобы попасть на экскурсию, нужно в свободной форме отправить заявку на электронный адрес заповедника. В ней указать список участников экскурсии и на сколько дней она запланирована. Экскурсия может быть как один, так и два, и три дня, — говорит Максим Кудин.

Эти сведения заповедник пересылает в Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, где выдают разрешение на выдачу пропусков на посещение зоны отчуждения. Если в экскурсии участвуют иностранцы, то им нужны пропуска для посещения погранзоны. На согласование даты экскурсии и подготовку документов для посетителей уходит несколько дней, поэтому обращаться в заповедник нужно как минимум за 10−15 дней до экскурсии.





За каждой группой закрепляют специалиста, который перед тем, как показать заповедник, проводит инструктаж и объясняет правила пребывания в заповеднике и основы радиационной безопасности. После экскурсии проводят дозиметрический контроль, чтобы понять, какое количество внешнего облучения получил каждый из посетителей. Как правило, доза, которую получает человек здесь за семь-восемь часов, сопоставима с двухчасовым полетом на самолете. В места, где уровень радиации превышает допустимые нормы, туристов не водят.

Экскурсию могут посетить только люди старше 18 лет.

— Пропускная способность заповедника — 10−15 групп в месяц, — говорит Максим Кудин. — И вопрос потока — это вопрос времени. Все зависит от интереса со стороны посетителей.