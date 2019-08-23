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Мэр Минска рассказал, что будет в день города - салют или фейерверк

24.08.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как будут обеспечивасть безопасность салютов во время ближайших городских праздников? Что ждет минчан на День города в сентябре? На этот вопрос мэр Минска Анатолий Сивак ответил TUT.BY.


Снимок использован для иллюстрации. Салют в Минске в 2018 году. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В программе Дня города 14 сентября запланировано музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в 23.00 на акватории реки Свислочь.

— Во время предыдущих дней города салюта не было, — сказал Анатолий Сивак. — Хочу сказать, что есть разница между салютом и фейерверком. У фейерверка совершенно другие параметры. И фейерверк будет. Мы должны выполнять требования, которые прописаны в нормативных документах, и я не вижу в этом каких-то проблем.

Напомним, салют — это торжественная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий и/или стрелкового оружия, традиция военных парадов. Фейерверк же — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.

3 июля 2019 года во время праздничного салюта погибла 64-летняя минчанка и пострадали 10 человек. Уже в августе председатель Следственного комитета Иван Носкевич доложил Александру Лукашенко о ходе расследования дела о трагедии.

По словам Носкевича, следствие подтвердило основную версию: при запуске салюта использовались некачественные заряды — часть из них механически «доработали» перед заряжанием, часть были с истекшим сроком годности.

Известно, что Минобороны закупило изделия у российской компании «Пиро-Росс», проблема произошла с зарядом калибра 195 мм. Обвинение по делу предъявлено двум сотрудникам (ч. 2 ст. 299 УК — «Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека»), они находятся в СИЗО. Два белоруса, имевшие отношение к запуску салюта, проходят подозреваемыми по делу, ранее заявляли в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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В программе Дня города 14 сентября запланировано музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в 23.00 на акватории реки Свислочь.
 
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