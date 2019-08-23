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Таможенники предупредили о трудностях с пересечением литовской границы в субботу
24.08.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу при пересечении литовской границы могут возникнуть трудности. Литовские таможенники будут проводить работы по обновлению программного обеспечения. Возможны очереди.
«По информации таможенной службы Литовской Республики 24 августа с 10 до 21 часа в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. Соответственно оформление транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», —
Если вы планируете пересекать границу через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», учитывайте эту информацию и по возможности используйте другие маршруты движения.
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Литовские таможенники будут проводить работы по обновлению программного обеспечения.
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