Таможенники предупредили о трудностях с пересечением литовской границы в субботу

Источник материала: Tut.by

В субботу при пересечении литовской границы могут возникнуть трудности. Литовские таможенники будут проводить работы по обновлению программного обеспечения. Возможны очереди.



Фото: Инга Шкелер

«По информации таможенной службы Литовской Республики 24 августа с 10 до 21 часа в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. Соответственно оформление транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», — предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Если вы планируете пересекать границу через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», учитывайте эту информацию и по возможности используйте другие маршруты движения.

Напоминаем, что информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа.