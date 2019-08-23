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Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии

24.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии

Фото из архива

 

Минобороны наряду с другими льготами прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил журналистам начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

«Прорабатывается вопрос о введении льгот при поступлении в учреждения образования, снижении стоимости обучения, введении доплаты к стипендии», — сказал Владимир Макаров.

Он отметил, что с начала этого года в два раза повышено денежное довольствие военнослужащим срочной службы, в 2020 году планируется повышение выплат призывающимся на военные сборы в 15 раз. Сейчас довольствие срочника составляет от Br29 до Br63. «Это не предел, в рамках плана повышения мотивированности для прохождения службы предусмотрено, при наличии соответствующих условий, дальнейшее повышение», — подчеркнул Владимир Макаров. Он добавил, что анонсировать следующее повышение выплат пока рано.

Представитель Минобороны напомнил, что численность Вооруженных Сил Беларуси составляет около 50 тыс. военнослужащих и 15 тыс. гражданского персонала и ни на одного человека больше армия не будет. Владимир Макаров уточнил, что большая часть из 50 тыс. военнослужащих — контрактники: офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты. Он коснулся темы допризывной подготовки в школах: «Очень много сейчас нами сделано. В частности, Военная академия два раза в год проводит специальные сборы для преподавателей допризывной подготовки. Главная проблема в том, чтобы повысить статус преподавателя — вплоть до заместителя директора учреждения образования. Соответствующие предложения есть, они прорабатываются».

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович в свою очередь отметил, что мотивация для прохождения военной службы имеет не только материальные аспекты: «Эта работа в значительной степени начинается со школы, где созданы условия для создания классов военно-патриотической направленности, ведется масштабная работа по военно-патриотическому воспитанию». По его словам, кроме прочих возможных льгот, прорабатывается норма, связанная со льготным поступлением на заочную форму высшего образования для лиц, которые прошли военную службу.-0-

БЕЛТА

 
 
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Фото из архива   Минобороны наряду с другими льготами прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии. Об этом...
 
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