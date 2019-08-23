В ЦСОН Кореличского района появилась новая услуга по массажу

Источник материала: Полымя

Древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ однажды сказал: «Массаж во врачевании во все времена играл огромную роль, и люди давно должны были поставить памятник рукам массажиста». Воспользоваться услугами по массажу уже сегодня могут посетители Центра социального обслуживания населения Кореличского района.





– С 19 августа текущего года в перечень услуг, которые ЦСОН Кореличского района оказывает гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, детям с особенностями физического развития, добавилась услуга по массажу, – рассказывает директор ЦСОН Кореличского района Инесса Семибратова. – Массажный кабинет, который располагается на втором этаже Центра, оборудован всем необходимым для проведения сеансов массажа. Составлен прейскурант, зависящий от области тела, на которую делается массаж. Но все цены приемлемые и варьируются от 2 руб. 50 коп. до 3 руб. 54 коп. за одно посещение. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно записаться, позвонив по номеру 7-03-74. Пациент должен иметь при себе паспорт, ведь с ним будет заключён договор на оказание услуги. Оплата производится после прохождения курса массажа, который включает в себя несколько посещений.

Массажист Михаил Хвиневич, который более 30 лет делал массаж пациентам Кореличской ЦРБ и районной поликлиники, – профессионал своего дела.

– Польза массажа поистине многогранна и комплексна. Массаж благоприятно воздействует на кожу, подкожно-жировой слой, мышцы, суставы, а также на кровеносную, лимфатическую, нервную и дыхательную системы, – отмечает Михаил Хвиневич. – В своей практике всегда руководствовался принципом индивидуального подхода к каждому пациенту. Ведь даже две капли воды не могут быть одинаковыми, не говоря уже о людях. У каждого своя чувствительность кожи, расположение сосудов, а это всё нужно обязательно учитывать. Чаще всего пациенты имеют какие-либо медицинские предписания, в соответствии с которыми и делаю массаж. Некоторые же могут просто показать часть тела, которая беспокоит. Исходя из опыта, определяю ту область, с которой нужно поработать. В основном делаю лечебный массаж. За первые два дня у меня было около десятка пациентов. Надеюсь, их количество будет только возрастать!

Оксана ЯНУШ

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