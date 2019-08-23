ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЦСОН Кореличского района появилась новая услуга по массажу

24.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ однажды сказал: «Массаж во врачевании во все времена играл огромную роль, и люди давно должны были поставить памятник рукам массажиста». Воспользоваться услугами по массажу уже сегодня могут посетители Центра социального обслуживания населения Кореличского района.

В ЦСОН Кореличского района появилась новая услуга по массажу

– С 19 августа текущего года в перечень услуг, которые ЦСОН Кореличского района оказывает гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, детям с особенностями физического развития, добавилась услуга по массажу, – рассказывает директор ЦСОН Кореличского района Инесса Семибратова. – Массажный кабинет, который располагается на втором этаже Центра, оборудован всем необходимым для проведения сеансов массажа. Составлен прейскурант, зависящий от области тела, на которую делается массаж. Но все цены приемлемые и варьируются от 2 руб. 50 коп. до 3 руб. 54 коп. за одно посещение. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно записаться, позвонив по номеру 7-03-74. Пациент должен иметь при себе паспорт, ведь с ним будет заключён договор на оказание услуги. Оплата производится после прохождения курса массажа, который включает в себя несколько посещений.

Массажист Михаил Хвиневич, который более 30 лет делал массаж пациентам Кореличской ЦРБ и районной поликлиники, – профессионал своего дела.

– Польза массажа поистине многогранна и комплексна. Массаж благоприятно воздействует на кожу, подкожно-жировой слой, мышцы, суставы, а также на кровеносную, лимфатическую, нервную и дыхательную системы, – отмечает Михаил Хвиневич. – В своей практике всегда руководствовался принципом индивидуального подхода к каждому пациенту. Ведь даже две капли воды не могут быть одинаковыми, не говоря уже о людях. У каждого своя чувствительность кожи, расположение сосудов, а это всё нужно обязательно учитывать. Чаще всего пациенты имеют какие-либо медицинские предписания, в соответствии с которыми и делаю массаж. Некоторые же могут просто показать часть тела, которая беспокоит. Исходя из опыта, определяю ту область, с которой нужно поработать. В основном делаю лечебный массаж. За первые два дня у меня было около десятка пациентов. Надеюсь, их количество будет только возрастать!

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ однажды сказал: «Массаж во врачевании во все времена играл огромную роль, и люди давно
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кореличском районе в рамках благотворительной акции «Соберем детей в школу!» оказана помощь на сумму более 50 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика