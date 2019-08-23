Глусчан приглашают участвовать в конкурсе социальных проектов Social Weekend

Источник материала: Радзiма



Несомненно, мы все хотим, чтобы жизнь наша и жизнь вокруг нас изменялась только к лучшему. И есть немало людей, кто не желает пускать этот процесс на самотек, а активно берет дело в свои руки, фонтанирует идеями и старается их реализовать, привлекая на помощь друзей, родственников, соседей. Это неплохо срабатывает, когда идея, скажем так, малобюджетная. А если нужен серьезный капитал, которого у вас нет, при этом вы прекрасно понимаете, что взять в долг тоже не лучший вариант, потому как задуманное доброе дело прибыли не принесет? Ну какая прибыль от бесплатной секции по настольному теннису для детей с ДЦП или от создания парка реликтовых деревьев? Для этого существуют конкурсы социальных проектов, в которых можно выиграть стартовый бюджет для осуществления своей идеи. В Беларуси такой конкурс тоже есть — конкурс социальных проектов Social Weekend, и именно сейчас идет прием заявок на новый сезон.

Что такое Social Weekend? Этот крупнейший в нашей республике конкурс социальных проектов существует уже шесть лет, нынешний сезон — 14-й по счету. Участникам предлагают не только денежный приз, а и бесплатное обучение в области маркетинга, бизнес-моделирования, юриспруденции, финансов и так далее (всего более десяти курсов, которые позволят запустить любой проект даже с нуля). Менторы (наставники) помогают разобраться в спорных моментах, делятся опытом и необходимыми контактами.

А что такое социальный проект? Часто социальный проект ассоциируется с благотворительностью, но на самом деле это более широкое понятие — это любое дело, направленное на улучшение жизни общества в любых сферах, главное — польза, которую оно несет людям, и его масштаб. Поэтому в конкурсе не могут участвовать идеи, касающиеся политики и религии, в остальных 99 % случаев организаторы говорят: да, ваша идея подходит. Проекты участвуют в семи номинациях: наука и образование, медицина и здоровый образ жизни, культура и искусство, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита, инфраструктура городов и деревень.

Какие проекты смогли осуществиться благодаря Social Weekend? За шесть лет через конкурс прошло более 3000 уникальных идей, которые превратились в более 250 историй успеха. Среди них поисково-спасательный отряд «Ангел», проект VR-Health, который предлагает уникальное решение для реабилитации людей после инсульта, IT-школа для слабослышащих My Freedom, инициатива о путешествиях для пожилых людей «Пенсия. Небо. Самолет», проект DeepDee, занимающийся диагностикой различных заболеваний по анализу снимков глазного дна на мобильный телефон, и многие другие. Кстати, финалистом прошлого сезона был проект «Глуша Адамовича» (создание в соседней с нами Глуше музея Алеся Адамовича), он получил поддержку одного из спонсоров конкурса и сейчас успешно реализовывается.

Сколько денег могут получить победители? За шесть лет в проекты инвестировано более 650 тысяч рублей. Призовой фонд формируется из вклада белорусского бизнеса, организаций и частных лиц. В прошлом сезоне он составил 75 тысяч рублей, наибольшую сумму социальных инвестиций (16 тысяч) получил проект столичного планетария. На этот сезон призовой фонд еще формируется.

Уверены, что в Глусском районе есть инициативные люди с интересными и полезными идеями. Обустроить пляж, установить воркаут-площадку, открыть кинотеатр под открытым небом, приют для собак или хотя бы площадку для их выгула… Проектов может быть много, и самых разных.

Заявки на 14-й сезон Social Weekend принимаются онлайн на официальном сайте конкурса socialweekend.by до 30 сентября. Там же можно узнать все подробности об участии.