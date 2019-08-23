﻿ Глусчан приглашают участвовать в конкурсе социальных проектов Social Weekend. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глусчан приглашают участвовать в конкурсе социальных проектов Social Weekend

24.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Глусчан приглашают участвовать в конкурсе социальных проектов Social Weekend
Несомненно, мы все хотим, чтобы жизнь наша и жизнь вокруг нас изменялась только к лучшему. И есть немало людей, кто не желает пускать этот процесс на самотек, а активно берет дело в свои руки, фонтанирует идеями и старается их реализовать, привлекая на помощь друзей, родственников, соседей. Это неплохо срабатывает, когда идея, скажем так, малобюджетная. А если нужен серьезный капитал, которого у вас нет, при этом вы прекрасно понимаете, что взять в долг тоже не лучший вариант, потому как задуманное доброе дело прибыли не принесет? Ну какая прибыль от бесплатной секции по настольному теннису для детей с ДЦП или от создания парка реликтовых деревьев? Для этого существуют конкурсы социальных проектов, в которых можно выиграть стартовый бюджет для осуществления своей идеи. В Беларуси такой конкурс тоже есть — конкурс социальных проектов Social Weekend, и именно сейчас идет прием заявок на новый сезон. 

Что такое Social Weekend? Этот крупнейший в нашей республике конкурс социальных проектов существует уже шесть лет, нынешний сезон — 14-й по счету. Участникам предлагают не только денежный приз, а и бесплатное обучение в области маркетинга, бизнес-моделирования, юриспруденции, финансов и так далее (всего более десяти курсов, которые позволят запустить любой проект даже с нуля). Менторы (наставники) помогают разобраться в спорных моментах, делятся опытом и необходимыми контактами.

А что такое социальный проект? Часто социальный проект ассоциируется с благотворительностью, но на самом деле это более широкое понятие — это любое дело, направленное на улучшение жизни общества в любых сферах, главное — польза, которую оно несет людям, и его масштаб. Поэтому в конкурсе не могут участвовать идеи, касающиеся политики и религии, в остальных 99 % случаев организаторы говорят: да, ваша идея подходит. Проекты участвуют в семи номинациях: наука и образование, медицина и здоровый образ жизни, культура и искусство, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита, инфраструктура городов и деревень.

Какие проекты смогли осуществиться благодаря Social Weekend? За шесть лет через конкурс прошло более 3000 уникальных идей, которые превратились в более 250 историй успеха. Среди них поисково-спасательный отряд «Ангел», проект VR-Health, который предлагает уникальное решение для реабилитации людей после инсульта, IT-школа для слабослышащих My Freedom, инициатива о путешествиях для пожилых людей «Пенсия. Небо. Самолет», проект DeepDee, занимающийся диагностикой различных заболеваний по анализу снимков глазного дна на мобильный телефон, и многие другие. Кстати, финалистом прошлого сезона был проект «Глуша Адамовича» (создание в соседней с нами Глуше музея Алеся Адамовича), он получил поддержку одного из спонсоров конкурса и сейчас успешно реализовывается.

Сколько денег могут получить победители? За шесть лет в проекты инвестировано более 650 тысяч рублей. Призовой фонд формируется из вклада белорусского бизнеса, организаций и частных лиц. В прошлом сезоне он составил 75 тысяч рублей, наибольшую сумму социальных инвестиций (16 тысяч) получил проект столичного планетария. На этот сезон призовой фонд еще формируется.

Уверены, что в Глусском районе есть инициативные люди с интересными и полезными идеями. Обустроить пляж, установить воркаут-площадку, открыть кинотеатр под открытым небом, приют для собак или хотя бы площадку для их выгула… Проектов может быть много, и самых разных.

Заявки на 14-й сезон Social Weekend принимаются онлайн на официальном сайте конкурса socialweekend.by до 30 сентября. Там же можно узнать все подробности об участии.

 
 
Ссылка на источник 112
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несомненно, мы все хотим, чтобы жизнь наша и жизнь вокруг нас изменялась только к лучшему. И есть немало людей, кто не желает пускать этот процесс на самотек, а...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гродненцу ампутировали часть ноги. Сестра говорит, что его избил ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика