Из Северной Македонии экстрадировали белоруса, который 11 лет скрывался от Интерпола

Источник материала: Tut.by

24 августа из Северной Македонии экстрадирован белорус, который находился в розыске по линии Интерпола более 11 лет. Он обвиняется в приобретении амфетамина, а также его хранении, сбыте и контрабанде на территории Беларуси и Польши, сообщает МВД .



Изображение: МВД

«Скрываясь от уголовного преследования на территории иностранных государств, мужчина изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт гражданина Российской Федерации, получил гражданство Швеции», — рассказал Алексей Вершель, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь.

Правоохранительные органы Беларуси узнали, что мужчина находится на территории Северной Македонии. В июле местные правоохранительные органы задержали его. Тогда же суд этого государства решил выдать фигуранта Беларуси. Экстрадицию из Северной Македонии провели сотрудники НЦБ Интерпола в Республике Беларусь и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД.

По тем статьям, которые вменяются задержанному, белорусские законы предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.