В «Евроопт» в торговом центре Galleria Minsk с пятницы не пускают покупателей. В чем причина

Источник материала: Tut.by

В торговом центре Galleria Minsk с вечера пятницы временно не работает «Евроопт». Выяснилось, что между торговым центром и крупным ритейлером возник спор о соблюдении требований пожарной безопасности в гипермаркете. Вопрос решают в суде.





В Экономическом суде Минска сейчас рассматривают иск компании «Галерея Концепт» к «Евроторг». Суть спора — аренда. Второе судебное заседание по этому иску пройдет 26 августа.

Евроторг: «Может быть создан неприятный прецедент»

Руководитель пресс-службы «Евроторг» Егор Хрусталев рассказал, в чем причина закрытия магазина. По его словам, требования к «Евроопту» в Galleria Minsk появились в июне этого года после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development.

— До этого, на протяжении почти трех лет, была стабильная работа предприятия. За это время «Евроторг» инвестировал в модернизацию арендуемых помещений сумму в размере около двух миллионов долларов в эквиваленте. Но этим летом «Галерея Концепт» стала требовать резкого поднятия арендной платы за помещения, которые снимает «Евроторг». Несмотря на то, что, согласно договору, до ноября 2023 года такого права у компании «Галерея Концепт» нет. Ставка на все время действия договора установлена без права изменения сторонами.

В «Евроторге» считают, после того, как ритейлер не согласился с требованиями, «Галерея Концепт» стала искать другие предлоги, чтобы принудить к повышению арендной платы или расторгнуть договор.

— Таким предлогом явилось якобы отсутствие официальной сдачи ввода в эксплуатацию противопожарной системы, что не соответствует действительности. Противопожарная система магазина сдана в эксплуатацию и соответствует противопожарным нормам. Тем не менее, «Галерея Концепт» обратилась в хозяйственный суд, и 21 августа было первое заседание, на котором представители «Евтоторг» показали принятые МЧС акты ввода пожарной сигнализации.

В «Евроторге» говорят, 23 августа вечером руководство торгового центра без уведомлений закрыло для покупателей вход в гипермаркет «Евроопт».

— На текущий момент нет никаких письменных пояснений от «Галерея Концепт», а доступ покупателей по-прежнему прекращен. Этим наносится серьезный материальный ущерб «Евроторг» (в ассортимент гипермаркета входят в том числе и скоропортящиеся продукты), покупателям, которые регулярно совершают покупки в этом торговом объекте, а также 195 сотрудникам, которые находятся в вынужденном простое.

«Евроторг» квалифицирует закрытие магазина как самоуправство со стороны арендодателя. Ритейлер намерен обращаться в милицию и взыскивать через суд причиненный ущерб.

— На наш взгляд, это связано со стилем работы управляющей компании торгового центра «Галерея» — Praktika Development, резидента Российской Федерации, где, возможно, такая практика существует. Но в белорусских реалиях нам неизвестны даже прецеденты таких действий в отношении крупных торговых объектов без решения суда. И конечно, мы будем обращаться в правоохранительные органы. В противном случае может быть создан неприятный прецедент, когда и другие арендодатели в Беларуси будут принуждать своих арендаторов к повышению арендной платы такими незаконными методами как закрытие доступа покупателям в торговый объект.

Так есть ли нарушения норм противопожарной безопасности в магазине «Евроопт»?

В «Евроторге» говорят, что за три года работы магазина было выдано одного предписание от РОЧС в марте 2018 года.

— Оно касалось не противопожарной сигнализации, а наличия товара на путях эвакуации, и это нарушение было незамедлительно устранено сотрудниками «Евроторг».

В компании убеждают, что за три года работы «Евроопт» в Galleria Minsk РОЧС никаких нарушений, кроме указанного выше, не выявляло.

— Претензии о нарушении норм пожарной безопасности начали поступать от арендодателя только в июне 2019 года, после нашего отказа от повышения ставки арендной платы, то есть пожарная безопасность являлась лишь формальным предлогом, — считают в «Евроторге».

В октябре 2018 года госинспектор Центрального района по пожарному надзору отказал в приемке в эксплуатацию систем пожаротушения, автоматической сигнализации дымоудаления и других противопожарных установок. Уточняем, какие работы «Евроторг» проводил после этого, и когда госинспектор по пожарному надзору принял противопожарные системы в эксплуатацию?

— Надо отметить, что, конечно же, первично весь торговый центр был принят в эксплуатацию, в том числе и пожарным надзором, в 2016 году. Позже «Евроторг» модернизировал свою часть систем пожаротушения и в 2018 году несколько раз пробовал сдать именно модернизированную часть системы пожаротушения. РОЧС нам два раза отказывал, в том числе по причине отсутствия аэродинамических испытаний, которые должна была провести «Галерея Концепт», и по причине отсутствия противопожарной шторы, которую, опять же, согласно договору, должна была сделать «Галерея Концепт». Но «Галерея Концепт» этого не выполнила, и «Евроторг» установил ее за свой счет.

У МЧС сейчас нет вопросов к «Евроторгу» по поводу магазина в Galleria Minsk, пояснили нам в Минском городском управлении МЧС.

— МЧС не запрещает эксплуатацию объекта, если нет угрозы жизнью и здоровью людей. В этом случае угрозы и запрета не было, — рассказала официальный представитель МЧС по Минску Марина Фандо.

В «Галерее концепт» заявили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию.