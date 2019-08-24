ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали главные ошибки при консервировании

25.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Эксперты назвали главные ошибки при консервировании

Некоторые ошибки при консервировании продуктов могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Эксперты назвали самые распространенные:

1. Если продукт испортился, его можно повторно использовать. Если следовать такой логике, то можно запросто заработать отравление.

2. Добавлять в огурцы аспирин. Многие хозяйки используют лекарство для подстраховки: рассол будет чистым и содержимое не испортится. Однако если использовать такие огурцы в качестве закуски, то это нанесет вред желудочно-кишечному тракту.

3. Готовить варенье с косточками. Чем дольше оно стоит, тем больше накапливает яда. Поэтому лучше извлечь косточки перед заготовкой или очень быстро употреблять его в пищу.

4. Использовать не очень качественные продукты. Как правило, в закатки отправляются самые непривлекательные ягоды и овощи. Однако стоит понимать, что использование подобных плодов может стать причиной отравления.

belnovosti

 
 
Ссылка на источник 119
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые ошибки при консервировании продуктов могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Эксперты назвали самые распространенные: ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Я живу в Башнях. Как в агрогородке не ждут доброго дядю, а сами создают красоту и уют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Рейтинг новостей за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика