Эксперты назвали главные ошибки при консервировании

Источник материала: Газета Авангард





Некоторые ошибки при консервировании продуктов могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Эксперты назвали самые распространенные:

1. Если продукт испортился, его можно повторно использовать. Если следовать такой логике, то можно запросто заработать отравление.

2. Добавлять в огурцы аспирин. Многие хозяйки используют лекарство для подстраховки: рассол будет чистым и содержимое не испортится. Однако если использовать такие огурцы в качестве закуски, то это нанесет вред желудочно-кишечному тракту.

3. Готовить варенье с косточками. Чем дольше оно стоит, тем больше накапливает яда. Поэтому лучше извлечь косточки перед заготовкой или очень быстро употреблять его в пищу.

4. Использовать не очень качественные продукты. Как правило, в закатки отправляются самые непривлекательные ягоды и овощи. Однако стоит понимать, что использование подобных плодов может стать причиной отравления.

belnovosti