Дети играли во «взрослые игры», под «уголовку» попал брат-подросток. Семья его защищает

Источник материала: Tut.by

В небольшом поселке в Гродненской области уже несколько недель обсуждают историю, произошедшую в начале августа на окраине населенного пункта. 16-летний парень сейчас подозревается в том, что заставлял в лесном массиве малолетних детей имитировать секс. Однако и сам юноша, и его мама говорят, что все было по-другому. Сейчас в случившемся разбираются следователи, а соседи, жившие до этого в мире и согласии, перестали здороваться друг с другом и наказывают своим детям не играть вместе.





По версии милиции, парень отвел свою сводную сестру Свету (здесь и далее имена изменены. — прим. TUT.BY) и нескольких малолетних мальчиков подальше от дома — в лес. Там, мол, путем запугивания убедил их попытаться совершить действия сексуального характера. Сам он никакого участия в процессе не принимал, а наблюдал за происходящим со стороны.

16-летний Руслан больше похож на 13-летнего подростка: маленький, щупленький, тихий, в очках. Мама говорит, что ее старший сын — спокойный, слабохарактерный и не умеет постоять за себя.

— Его даже третьеклассники обижали в прошлом году. Понимаете, его психологический возраст не дотягивает до 16 лет. Так сейчас говорят психологи. В начальной школе он учился по облегченной программе, а потом после аттестации его перевели на обычное обучение. Средний балл в аттестате за 9 класс — 5,4. Учеба давалась ему сложно. Он замкнутый, неразговорчивый, задумчивый, весь в себе. Он и девочками не особо интересовался. Такой еще совсем ребенок. Вот с этой компанией детей и играет, — долго объясняет мама мальчика Марина. Показывает его фотографии. Даже пригласила учительницу, которая была классной у Руслана, а сейчас и у Светы.

Педагог рассказывает TUT.BY: семья хорошая, трудолюбивая. Все дети (а их у Светланы — семеро) — ухоженные, нормально учатся.





— Руслан только в последнем классе стал как-то отвечать на замечания, а раньше был вообще тихоней. Да, обижали его в школе. Старшеклассники. Было дело, было. Так он и сдачи не умеет давать, — говорит Мария Николаевна. — Мы все здесь в шоке, что так произошло. Хочется, чтобы милиция разобралась во всем.

История самого инцидента — сложная. Если кратко: дети несколько раз уходили в лес и там заставляли 8-летнюю Свету и ее одноклассника Игоря раздеваться. В детской компании был и Руслан. Он говорит, что заводатором всего происходящего не был, а просто наблюдал со стороны. Дети несколько раз ходили в лес за зернохранилищем, чтобы поиграть во «взрослые игры», но родители узнали обо всем произошедшем лишь спустя некоторое время — а потом из разговоров с детьми составили общую картину.





— При этом я, наверное, обо всем узнала последней, — говорит мама Марина. — Было это так: в один из дней слышу, что соседка во дворе отчитывает моего сына. Мол, ты, такой-сякой, не смог защитить свою сестру. Даже педофилом называла. Я вышла на улицу, чтобы разобраться в ситуации. Руслан ничего не говорит, сидит, весь сжавшись, на качелях. А вот Света рассказала, что ее заставляли раздеваться двое 11-летних мальчишек. Но она не раздевалась — только подняла майку. Я кинулась к родным мальчиков, однако ни дети, ни взрослые на эту тему общаться со мной не захотели. Тогда я сама вызвала милицию, чтобы она разобралась в происходящем. В итоге виновным теперь делают моего сына, вина которого лишь в том, что он, будучи старшим, не разогнал малышню с их странными играми, а просто наблюдал за всем происходящим. Но так как он достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, то дело завели именно на него. Совершенно не верится, что именно он был заводатором всей этой истории. Но сейчас в деревне в глазах соседей он — педофил и преступник. А мне страшно из дома выйти. Все это время я даже в магазин не ходила. Не знаю, как вести себя, все на меня смотрят, показывают пальцем. Поселок, ведь маленький, и все только и говорят об этом случае. Но говорят как? Что услышали из новостей. А там версия одна — старший заставлял младших. Хотя по-настоящему ведь все было не так.





Женщина рассказывает, что потом выяснилось: эпизодов с раздеванием за овощехранилищем было несколько. Интерес к половой теме возник после того, как одна из девочек, 11-летняя Катерина, показала друзьям ролик из Интернета с откровенными кадрами. После этого дети решили повторить, что увидели. Пошли в лес. Там Катя предложила другим детям раздеться, обещая за это купить им чипсы. В качестве «актеров» выбрали Свету и ее одноклассника.

— Я думаю, что именно их заставляли раздеваться потому, что дочь с этим мальчиком очень дружили. Их даже в шутку называли местными Ромео и Джульеттой. Наверное, поэтому они и стали персонажами такой игры. Одна из моих дочерей случайно стала свидетелем происходившего в лесу и всех тотчас разогнала. Она говорит, что там ничего не было: у детей были сняты майки и все, — говорит Марина.

— Так как получилось, что Руслан стал фигурантом уголовного дела?

— Игорь сказал следователю на улице, что это именно Руслан его заставлял раздеваться. Света тоже сначала так говорила. Ну, как говорила… Дочка сказала, что была очень напугана, ну и говорит: да, Руслан. В тот день, когда я вызвала милицию, здесь было много людей. Форма, оружие, две милицейских машины. Света плакала, Руслан плакал. Потом нас с сыном забрали на допрос, который длился до полуночи. Следователь и кулаком стучала по столу, и давила на нас. Социальный педагог, которого пригласили на допрос, не обращала на это все внимания, а потом и вовсе ушла. Я была в шоковом состоянии и подписала протокол, не читая. Уже потом, когда у нас появился адвокат, поняла, что надо было от всего отказываться. У сына забрали планшет, на котором был тот самый ролик, который раньше смотрели дети. Руслан объяснял это так: когда они всей гурьбой смотрели взрослое кино на телефоне Кати, отключился интернет, и мальчик просто захотел досмотреть видео. Любознательный, — грустно улыбается мама. — А вот телефон Кати забрали только недавно, когда я настояла на этом. Но ведь там тоже должен остаться тот ролик.





Света в это время сидит вместе с мамой и рассказывает, что сейчас дети во дворе с ней не играют, обходят стороной. Руслан также не выходит из дома.

— Скоро в школу, непонятно, как она будет туда ходить. Как будут реагировать другие дети, учителя? В ее классе только три человека, в том числе и тот мальчик, которого также заставляли раздеваться, — рассказывает Марина и добавляет: сама Света родителям говорит, что Руслан никого не заставлял, в играх не участвовал, а в лесу вообще был один раз.

— Все пошли, и он пошел. Отношения между нашими детьми не поменялись. Они так же дружат. Света всем говорит, что Руслан здесь ни при чем. Мы даже ее показания на видео сняли. На всякий случай. Нам (и Свете, и Руслану) еще предстоят психолого-психиатрические экспертизы в Гродно. Адвокат и следователь говорят, что дело будет расследоваться долго. Хотелось бы, чтобы все во всем разобрались, — говорит женщина.





Мамы других детей, принимавших участие в играх в лесу, обсуждать случившееся не хотят. Заявления в милицию по факту взрослых игр их детей никто не писал.

Уголовное дело заведено по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». За это Руслану грозит до 6 лет лишения свободы.

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