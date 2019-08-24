Под его защитой установилась теплая и комфортная погода, только в утренние часы уже довольно свежо. Не подведет антициклон и в последние дни лета. Ожидается преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый

Источник материала: Вороновская газета





Действующий в стране с 2014 года список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к которым запрещается привлекать женщин, включает 181 позицию. Он был утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты, придя на смену прежнему перечню, состоявшему более чем из 250 пунктов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

— Ограничений по мере развития технологий становится всё меньше. Но говорить об их полной отмене преждевременно. Дело, конечно, не в том, что кто-то хочет ущемить права женщин. Наоборот, ставится цель сохранить их здоровье, в первую очередь репродуктивное, — отмечает начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский.

По его словам, запреты начинают действовать только тогда, когда в ходе аттестации условий труда рабочее место признается вредным или опасным для женщин. Если наниматель приведет его в соответствие с санитарными нормами и правилами, привлекать сотрудников можно вне зависимости от пола.

Тяготы и тяжести





В списке запрещенных есть профессии, связанные с физически тяжелой работой на различных производствах, в строительстве, других сферах. В их числе литейщик, горновой доменной печи, кузнец на молотах и прессах, арматурщик, составитель поездов и так далее.

— Для женщин установлены более щадящие нормы в отношении подъема и перемещения вручную тяжестей, допустимых уровней шума, вибрации, других нагрузок. Многие рабочие места требуемым показателям не соответствуют. Поэтому и действует запрет, — уточняет И. Карчевский.

Но есть и исключения. Так, к числу неженских отнесена профессия каменщика. Однако на стройках страны можно встретить представителей не только мужского пола.

— Если на объектах используют не кирпич, а более легкие строительные материалы, это снимает ограничение для женщин по подъему тяжестей, — поясняет собеседник.

Некоторые профессии недоступны прекрасной половине, только если речь идет о специфических работах. Например, крановщиком запрещено трудиться на плавучих кранах и в литейных цехах, трактористом-машинистом — на работах по опылению и опрыскиванию полей ядохимикатами. Во всех остальных случаях управлять башенными кранами и тракторами женский пол не помешает.

Поехали!





Делом не для дам считается работа дальнобойщиком, если трудиться придется на грузовых автомобилях грузоподъемностью свыше 5 т. Запрет связан в первую очередь с повышенным шумом и вибрацией в кабине шофера.

— Когда речь идет о современных тягачах, где для водителя созданы максимально комфортные условия, то подобное ограничение снимается. Наниматели привыкли, что дальнобойщик — профессия мужская, поэтому после аттестации дополнительно уточняют: точно женщину можно за руль посадить? Подтверждаем. Но обращаем внимание, что необходимо обеспечить заключение договоров на техническое обслуживание машины в пути, потому что, например, сама женщина заменить колесо большегрузного автомобиля не сможет. Его вес больше, чем ей разрешено поднимать по санитарным нормам, — рассказывает И. Карчевский.

А вот в отношении водителей на междугородных пассажирских перевозках (с количеством мест свыше 14) пока послаблений нет. Это дело исключительно мужское. Водить городской транспорт — пожалуйста, и в Минске таких примеров немало.

Под землей





Где мы белорусок еще долго не увидим, так это в составе бригад шахтеров-забойщиков. По словам собеседника, Беларусь ратифицировала Международную конвенцию, в которой говорится о запрете применения труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода.

— Мы сделали исключение, дали возможность женщинам выполнять некоторые подземные работы, например по санитарному и бытовому обслуживанию, геологоразведке. Но труд в составе забойных групп физически сложен, связан с эксплуатацией тяжелого оборудования, — подчеркивает он.

Не на каждую работу допустят белоруску и в Минском метрополитене. Например, ей пока не разрешено быть машинистом поезда.

— На данный момент показатели по шуму и вибрации, которые фиксируются в кабине, превышают допустимые для женщин нормы. Возможно, с началом эксплуатации новых поездов ситуация изменится. Но об этом пока говорить рано, нужно сначала провести все необходимые замеры, — говорит собеседник.

Под водой и на высоте







Где мы белорусок еще долго не увидим, так это в составе бригад шахтеров-забойщиков. По словам собеседника, Беларусь ратифицировала Международную конвенцию, в которой говорится о запрете применения труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода.

— Мы сделали исключение, дали возможность женщинам выполнять некоторые подземные работы, например по санитарному и бытовому обслуживанию, геологоразведке. Но труд в составе забойных групп физически сложен, связан с эксплуатацией тяжелого оборудования, — подчеркивает он.

Не на каждую работу допустят белоруску и в Минском метрополитене. Например, ей пока не разрешено быть машинистом поезда.

— На данный момент показатели по шуму и вибрации, которые фиксируются в кабине, превышают допустимые для женщин нормы. Возможно, с началом эксплуатации новых поездов ситуация изменится. Но об этом пока говорить рано, нужно сначала провести все необходимые замеры, — говорит собеседник.