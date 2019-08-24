Какие новации содержит проект указа о продлении программы семейного капитала

Источник материала: Вороновская газета





О проекте указа о продлении программы семейного капитала и ее новациях премьер-министр Сергей Румас рассказал в программе «Разговор у Президента» на «Беларусь 1» , сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Правительство с учетом поручений Главы государства разработало и внесло на его рассмотрение проект указа о продлении программы семейного капитала. Она будет реализовываться в 2020-2024 годах, содержит ряд новаций. Так, с 1 января будущего года семейный капитал предлагается начислять в сумме 22,5 тыс. рублей.

Еще одно новшество связано с тем, что средствами семейного капитала хотят позволить распоряжаться, не выжидая 18-летнего срока. Это случай улучшения жилищных условий, так как отсутствие средств на первоначальный взнос – сдерживающий фактор для людей. Еще средства можно потратить на образование члена семьи либо на медобслуживание. Также предложено расширить перечень медицинских услуг, которые могут быть профинансированы из семейного капитала.

– Если Глава государства согласится с этими подходами, то эта программа начнет действовать с 1 января 2020 года, – отметил Сергей Румас.

Вместе с тем предлагается следующее: получатели семейного капитала по первой программе 2015-2019 годов тоже смогут досрочно использовать средства.

Кроме того, с 2021-го каждая многодетная семья, стоящая в очереди на улучшение жилищных условий, должна в течение одного года получить от государства предложение о постройке жилья на льготных условиях. Для этого жилых домов для многодетных семей в Беларуси вводится больше. В прошлом году построено 8,8 тыс. квартир. Это в три раза больше, чем 2017 г. План на год нынешний – 12 тыс. квартир, на 2020-й – почти 14 тыс.

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