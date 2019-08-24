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Тепло и даже жарко. Синоптики рассказали, какой будет погода в начале предстоящей недели

25.08.2019 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в предстоящие сутки — 25 августа — ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды. По большей части страны в ночные и утренние часы возможен слабый туман.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске и Гомеле предстоящей ночью прогнозируется от +11°C до +13°C, а днем — от 25 °C до 27 °C.

В Бресте ночью будет от +13°C до +15°C, а днем — от +28°C до +30°C. В Витебске ночью температура воздуха составит от +9°C до +11°C, а днем — от +24°C до +26°C.

В Гродно в ночные часы ожидается от +12°C до +14°C, а днем — от +27°C до +29°C.

По всей стране прогнозируется восточный ветер, 4−9 м/с. В ночные и утренние часы местами по большей части страны ожидается слабый туман.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси в предстоящие сутки - 25 августа - ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются.
 
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