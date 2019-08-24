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Сотрудники соцслужб района и города соревновались на спартакиаде (фоторепортаж)

25.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сотрудники соцслужб района и города соревновались на спартакиаде (фоторепортаж)

Чтобы крепли здоровье и дружба — для этого работники соцзащиты района и города встретились на спартакиаде. 

Девизом районной команды «Ритм» стали слова, созвучные смыслу труда соцработника: «Сердце бьется в ритме века – все для счастья человека!» Радует, что люди этой ответственной профессии не забывают о себе и находят время для общения с друзьями.

Такая встреча коллег в формате творческого и спортивного состязания прошла впервые. Организовали праздник в Мерчицах, на территории Центра традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся».

Пинский район представила команда «Ритм» управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома и территориального центра социального обслуживания населения Пинского района. Ее капитаном стал экономист центра Владислав Ковш, а другими участниками – представители центра Светлана Приловская, Ольга Жук, Елена Ясюкович, а также сотрудники управления Анжела Мойсюк, Светлана Полешко. «От заката до рассвета» – так называлась креативная сборная территориального центра социального обслуживания населения города Пинска, в состав которой вошли Светлана Голета, Светлана Терлякович, Зинаида Богдан, Мария Якунович, Юрий Макаров и капитан команды заместитель директора центра Лариса Иголка.

Открыл спартакиаду заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский. В числе других поддерживали участников их руководители – начальник управления Василий Огиевич, директора центров Тамара Лебедевская и Жанна Гакало. Оценивали выступления члены жюри – председатель городской организации профсоюза работников госучреждений Ирина Кузнецова, начальник отдела пенсий районного управления по труду, занятости и соцзащите населения Вера Пронько, главный бухгалтер горкома профсоюза Лариса Богданович.

Азартно и весело прошли все этапы программы – приветствие, спортивные эстафеты, интеллектуальный конкурс. Красивым завершением стали творческие номера, во время которых команды исполнили популярные песни. А итог не огорчил никого – обе сборные были названы победителями.

Участники награждены дипломами и подарками. Подводя итог спартакиады, Василий Огиевич высказал пожелание, чтобы мероприятие стало началом доброй традиции и к нему присоединялись коллеги из соседних районов.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

 

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