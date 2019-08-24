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Людей слышать и помогать им

25.08.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Двумя днями ранее выездной приём граждан в Новолукомльском горисполкоме провела заместитель председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко. Проблемы, в решении которых жители города энергетиков обратились к Инне Фёдоровне, касались разных сторон жизнедеятельности.

Людей слышать и помогать им

Работы по наведению порядка велись уже назавтра.

Так, пришедший первым на приём новолукомчанин П. Н. Рандаревич рассказал о том, что жилищно-коммунальным хозяйством города не принимаются должные меры по благоустройству Новолукомля в микрорайоне домов 2, 4, 6 по бульвару Озмителя. Неровные тротуарные дорожки, позараставшие травой, необрезанные кустарники вдоль них, у домов (как и деревья, ветви которых затеняют окна), а ещё мусор у тротуаров, ветки сухие – всё это никак не добавляет привлекательности микрорайону и удобств жителям. Скоро начало нового учебного года, маршрут многих детей в школу пролегает именно здесь.
Поручение И. Ф. Сыровченко УНП ЖКХ «Коммунальник» – в течение двух дней тротуарные дорожки очистить от растительности и подмести, кустарники, где это необходимо, обрезать, ветки сухие убрать.
Беспокоит Петра Николаевича и организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе. На многие волнующие вопросы П. Н. Рандаревич получил ответы и разъяснения из уст заместителя председателя райисполкома на месте. Некоторые из них требуют изучения. Тема актуальная, внимание к ней постоянное. Неспроста вопрос данной тематики будет рассматриваться на сессии Новолукомльского городского Совета депутатов в сентябре этого года с участием всех заинтересованных.
Пришедшие на приём поднимали и другие вопросы, все они взяты на контроль.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 

 
 
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Двумя днями ранее выездной приём граждан в Новолукомльском горисполкоме провела заместитель председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко. Проблемы, в...
 
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