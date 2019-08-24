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Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)

25.08.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)

В прошедшие выходные в аг.Мышковичи Кировского района прошел 51-й Мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П.Орловского по велосипедному спорту. Снова на Кировской земле собрались одни из лучших шоссейных велогонщиков нашей страны. Двухдневные состязания выявили лучших. Кто-то подтвердил свое реноме, вновь показав высокий результат, кто-то преподнес неожиданный сюрприз. Подчеркнуть надо главное: гонки были снова интересные, а Мемориал вновь удался! В нашем фоторепортаже — только некоторые моменты события — будет дополнено! 


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)
Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)
Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)
Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)

Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)

 


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)


Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)

 

 
 
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В прошедшие выходные в аг.Мышковичи Кировского района прошел 51-й Мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П.Орловского по...
 
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