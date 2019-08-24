Новые чемпионы, замечательные традиции — в Мышковичах прошел 51-й Мемориал К.П.Орловского по велоспорту (фоторепортаж)

Источник материала: Кировец





В прошедшие выходные в аг.Мышковичи Кировского района прошел 51-й Мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П.Орловского по велосипедному спорту. Снова на Кировской земле собрались одни из лучших шоссейных велогонщиков нашей страны. Двухдневные состязания выявили лучших. Кто-то подтвердил свое реноме, вновь показав высокий результат, кто-то преподнес неожиданный сюрприз. Подчеркнуть надо главное: гонки были снова интересные, а Мемориал вновь удался! В нашем фоторепортаже — только некоторые моменты события — будет дополнено!

























































































































































































































































