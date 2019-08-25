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В Беларуси по-прежнему падает численность населения (в минусе даже Минск). Но в 10 районах прирост
26.08.2019 00:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За полгода население Беларуси
На 1 июля в Беларуси проживало 9 миллионов 456,2 тысячи человек — на 19 021 меньше, чем на начало года, сообщает Белстат. При этом миграционный прирост за первое полугодие составил 899 человек, а естественная убыль — 19 920 человек. То есть миграция в нашу страну не может перекрыть естественную убыль — соотношение числа родившихся к количеству умерших.
Если смотреть по областям, то в январе-июне этого года в минусе оказались все, за исключением Минской. Здесь на 1 июля проживало 1 миллион 429,3 тысячи человек. Это примерно на 800 человек (цифра с учетом округления) больше, чем на начало года.
Заметнее всего численность населения сократилась в первом полугодии в Витебской области — на 5,6 тысячи человек. Для сравнения: в Брестской области за этот же период стало проживать на 1,2 тысячи человек меньше, чем на 1 января.
Продолжает сокращаться также население и Минска. За январе-июнь в столице стало проживать на 2418 человек меньше, чем на начало нынешнего года.
Напомним, в Минске на 1 января этого года
При этом в 10 районах и некоторых городах в январе-июне этого года выросла численность населения. Это Минский район (+3397 человек), Островецкий (+275), Смолевичский (+235), Дзержинский (+135), Брестский (+63), Наровлянский (+35), Жабинковский (+29), Малоритский (+22), Логойский (+18) и Ветковский (+4). Из крупных городов в плюсе оказались Брест (+953 человек) и Жодино (+123).
Из районов по сокращению населения в первом полугодии лидируют Оршанский (-1073
По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее
По расчетам специалистов НИИ, в соответствии со средним вариантом численность населения уменьшится до 9 млн 458 тыс. 700, нижним — до 9 млн 83 тыс. 500 человек. При этом, согласно высокому варианту, численность увеличится до 9 млн 543 тыс. 600 человек.
В Беларуси в 2050 году численность населения составит 8 миллионов 571 тысячу человек. Это на 897 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом. Такие данные содержатся
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В минусе по численности населения значатся почти все регионы, за исключением Минской области. Убывает также население Минска.
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