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В Беларуси по-прежнему падает численность населения (в минусе даже Минск). Но в 10 районах прирост

26.08.2019 00:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За полгода население Беларуси сократилось на 19021 человека. То есть естественную убыль (превышение смертности над рождаемостью) не может перекрыть число прибывших в нашу страну мигрантов. В минусе по численности населения значатся почти все регионы, за исключением Минской области. При том продолжает сокращаться численность населения Минска, хотя до этого года продолжительное время наблюдался прирост. Зато в 10 районах и некоторых городах статистика зафиксировала в январе-июне «плюс» по этому показателю.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На 1 июля в Беларуси проживало 9 миллионов 456,2 тысячи человек — на 19 021 меньше, чем на начало года, сообщает Белстат. При этом миграционный прирост за первое полугодие составил 899 человек, а естественная убыль — 19 920 человек. То есть миграция в нашу страну не может перекрыть естественную убыль — соотношение числа родившихся к количеству умерших.

Если смотреть по областям, то в январе-июне этого года в минусе оказались все, за исключением Минской. Здесь на 1 июля проживало 1 миллион 429,3 тысячи человек. Это примерно на 800 человек (цифра с учетом округления) больше, чем на начало года.

Численность населения Беларуси на 1 июля 2019 года
Область численность на 1 июля 2019 года численность на 1 января 2019 года как изменилась численность за январь−июнь 2019 года (цифры округлены)
Брестская 1 миллион 379,1 тысячи 1 миллион 380,3 тысячи -1200
Витебская 1 миллион 166 тысяч 1 миллион 171,6 тысячи -5600
Гомельская 1 миллион 406,7 тысячи 1 миллион 409,9 тысячи -3200
Гродненская 1 миллион 35,5 тысячи 1 миллион 39,3 тысячи -3800
Минск 1 миллион 990,3 тысячи 1 миллион 992,7 тысячи -2418
Минская 1 миллион 429,3 тысячи 1 миллион 428,5 тысячи +800
Могилевская 1 миллион 49,3 тысячи 1 миллион 52,9 тысячи -3600
по стране 9 миллионов 456,2 тысячи 9 миллионов 475,2 -19021

Заметнее всего численность населения сократилась в первом полугодии в Витебской области — на 5,6 тысячи человек. Для сравнения: в Брестской области за этот же период стало проживать на 1,2 тысячи человек меньше, чем на 1 января.

Продолжает сокращаться также население и Минска. За январе-июнь в столице стало проживать на 2418 человек меньше, чем на начало нынешнего года.

Напомним, в Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек. Это на 10,4 тысячи больше, чем год назад. Это рекордный показатель. Так, на начало 2018 года в столице было 1 миллион 982,4 тысячи человек, на начало 2017 года — 1 миллион 974,8 тысячи жителей, а на начало 2016-го — 1 миллион 959,8 тысячи.

При этом в 10 районах и некоторых городах в январе-июне этого года выросла численность населения. Это Минский район (+3397 человек), Островецкий (+275), Смолевичский (+235), Дзержинский (+135), Брестский (+63), Наровлянский (+35), Жабинковский (+29), Малоритский (+22), Логойский (+18) и Ветковский (+4). Из крупных городов в плюсе оказались Брест (+953 человек) и Жодино (+123).

Из районов по сокращению населения в первом полугодии лидируют Оршанский (-1073
человек), Полоцкий (-892), Горецкий (-579), Борисовский (-548), Могилевский (-494). Из городов заметнее всего «потеряли» население в январе-июне Гродно (-1132 человека), Витебск (-945), Гомель (-893), Могилев (-559), Новополоцк (-304).

По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее сообщали в НИИ труда Минтруда, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.

По расчетам специалистов НИИ, в соответствии со средним вариантом численность населения уменьшится до 9 млн 458 тыс. 700, нижним — до 9 млн 83 тыс. 500 человек. При этом, согласно высокому варианту, численность увеличится до 9 млн 543 тыс. 600 человек.

В Беларуси в 2050 году численность населения составит 8 миллионов 571 тысячу человек. Это на 897 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом. Такие данные содержатся в докладе ООН «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте организации.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В минусе по численности населения значатся почти все регионы, за исключением Минской области. Убывает также население Минска.
 
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