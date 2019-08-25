|
Последняя неделя лета будет теплой и без дождя. Все о погоде в Бресте на неделю
26.08.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя августа в Бресте будет теплой и без осадков.
В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28°С,
Во вторник будет ясно. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.
В среду и четверг будет +26…28°С, а в пятницу температура воздуха составит +25…27°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28°С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)