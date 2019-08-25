Последняя неделя лета будет теплой и без дождя. Все о погоде в Бресте на неделю

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя августа в Бресте будет теплой и без осадков.

В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28°С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет ясно. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.

В среду и четверг будет +26…28°С, а в пятницу температура воздуха составит +25…27°С.

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