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Последняя неделя лета будет теплой и без дождя. Все о погоде в Бресте на неделю

26.08.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последняя неделя августа в Бресте будет теплой и без осадков.

В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28°С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет ясно. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.

В среду и четверг будет +26…28°С, а в пятницу температура воздуха составит +25…27°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +28°С.
 
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