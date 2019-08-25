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Наши бедные пенсии, «Тбилисоба» и Корж, молодежь в олимпийках и сложные истории - все за выходные

26.08.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы не поверите, но лето еще не уходит! По крайней мере, в начале недели будет тепло (и даже жарко): не прячьте шорты и шлепанцы, еще можно успеть сбегать на пляж. Ну, а пока давайте быстро пройдем тест по новостям прошлой недели и пробежимся по событиям выходных — вдруг вы из-за этой хорошей погоды вообще все пропустили!..


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Нас все меньше и меньше. За полгода население Беларуси сократилось почти на 20 тыс. человек, продолжает сокращаться численность населения даже Минска, хотя до этого года продолжительное время был прирост. Что происходит?
  • Медикам все обещают повысить зарплаты, а те все не верят и уезжают: наши врачи востребованы в других странах. Повышение зарплат, убеждены в Минздраве, поможет сдержать отток кадров за границу. Но мы это уже проходили: ранее власти по поручению президента повышали оплату труда уезжающим за границу строителям, а позже — снизили. Медики, боимся, уже не купятся.
  • А вы знаете, сколько у нас пособие по безработице? Да не дай Бог, тьфу-тьфу-тьфу! А будет, похоже, еще меньше.
  • А с пенсиями что? Средняя пенсия по возрасту в Беларуси — почти 447 рублей. И все идет к тому, что в будущем пенсионерам не придется рассчитывать даже на такую сумму, убеждены эксперты. Это означает, что каждому нужно позаботиться о своей пенсии самому, даже если сейчас вам всего 30. Давайте расскажем, как это сделать и какую прибавку к пенсии могут накопить люди с разным уровнем дохода.
  • В субботу Украина отметила День независимости. Вы же помните, что в этом году Зеленский отменил традиционный парад с военной техникой? Вместо этого там прошло Шествие достоинства — церемония чествования всех, кем гордится страна. Смотрите, как это было. А видели общее фото пятерых президентов Украины (одного не хватает)?


  • В космосе совершено первое преступление — и вот что произошло. В НАСА, а также в Центре глобального космического права университета Кливленда не знают ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • И у нас такие насыщенные были выходные! В Минске в субботу прошли сразу два крупных события: днем — грузинский фестиваль «Тбилисоба» (не город был, а одно сплошное грузинское застолье!), вечером — концерт Макса Коржа, одного из главных музыкантов независимой Беларуси, на стадионе «Динамо» на десятки тысяч человек (больше, говорят, у нас не собирала ни одна местная или заезжая звезда!). Один фанат даже пришел на «Динамо» за сутки до концерта! Давайте покажем, как это было, и расскажем, почему от музыки этого парня любой стадион будет трещать по швам и как получилось, что Корж стал белорусским артистом номер один. «Своим примером паренек из Лунинца доказал, что если искренне хотеть заниматься любимым делом, все обязательно получится. Главное — быть собой».


  • А вы видели, какая модная молодежь в олимпийках была на концерте Макса? «Приехал сегодня в Минск, думаю, пойду-ка я на рынок. Хожу по Ждановичам — смотрю, лежит эта ветровка, еле урвал: там много молодежи чуть не дралось за такие шмотки». Очень классные ребята и очень стильные фото — здесь.
  • А в нашей студии побывали очень высокие девушки: рассказали о своей жизни и сложностях, которые возникают из-за роста. А это — отсутствие подходящей одежды и обуви, теснота в транспорте, взгляды окружающих и комплексы… Но есть и плюсы (и это не только длинные ноги!).
  • Смотрите, какая странная история. Мужчина из Гродно попал в больницу после конфликта с милицией на автомобильном фестивале. У него серьезная травма ноги — часть даже ампутировали, он в реанимации уже несколько дней. Его сестра говорит, что ОМОН «отрабатывал удары» на мужчине. Давайте попробуем разобраться (милиция-то все равно молчит).
  • А в небольшом поселке в Гродненской области уже несколько недель обсуждают одну историю… 16-летний парень сейчас подозревается в том, что заставлял в лесном массиве малолетних детей имитировать секс. Однако и сам юноша, и его мама говорят, что все было по-другому. Соседи, жившие до этого в мире и согласии, перестали здороваться друг с другом и наказывают своим детям не играть вместе. Давайте расскажем, что там было.
  • А теперь о хорошем. Мы тут побывали в рамках нашего душевного проекта «Я живу» в деревне Башни. Здесь люди считают, что уют и красоту в агрогородке нужно создавать самим, а не ждать, пока придет добрый «дядя» и поможет. Башнёвцы толокой благоустроили пляж на озере, достраивают детскую площадку, украшают, как могут, подъезды и подворья. А еще хотят поставить символ деревни… Молодцы же, ну!


  • А истории старого Бриска (то есть, Бреста) читали? В этом году Бресту 1000 лет, и мы вместе с отличным гидом, краеведом Ефимом Басиным, прошли по еврейскому Бресту, который, хоть и скрыт за обновленными фасадами, все еще хранит истории своих жителей
  • Так, может, вам нужен автомобиль? Давайте тогда расскажем, что можно взять в автоконфискате. «Жигули», например, за 200 рублей не интересуют? Кстати, многолетняя местная «звезда» — Bentley Brooklands — тоже все еще здесь и покрывается пылью веков, хотя его, кажется, регулярно протирают…
  • Не хотите на экскурсию по чернобыльской зоне со стороны Беларуси? Для посетителей зону отчуждения открыли в ноябре 2018 года. Сейчас есть три экскурсионные маршрута, а сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника разработали еще два, в том числе и по реке Припять. Рассказать, что там показывают?
  • Кстати, вы знаете, что нашумевший минский бар «Пьяная вишня» временно закрылся? Давайте расскажем, в чем причина — такая же была популярность! «В выходные в очереди в часы пик стояло около 70 человек, время ожидания доходило до 30 минут. После закрытия были гости, которые с глазами котика из „Шрека“ и эмоджи „Мольба“ просили продать настойку… Один посетитель у нас рекорд установил — за два часа он выпил 13 бокалов по 200 г, мы не верили своим глазам».
  • Вот вам еще небольшой, но коварный тест на узнаваемость улиц Минска с высоты. Фотослужба TUT.BY основательно полазила по крышам, чтобы запутать самого искушенного знатока столицы. Предлагаем проверить, узнаете ли вы Минск с непривычного ракурса. Только без онлайн-карт, все по-честному!

О СПОРТЕ


  • Ну, а минское хоккейное «Динамо» завершило предсезонку… девятым поражением подряд. Теперь проиграли ярославскому «Локомотиву». Первый матч в новом сезоне КХЛ «зубры» проведут 2 сентября на «Минск-Арене» против «Нефтехимика». Ну, скрестили пальцы…

Все новости субботы, 24 августа

Все новости воскресенья, 25 августа

Кстати, видели фото маленькой британской школьницы после первого учебного дня? На первом фото пятилетняя Люси аккуратно причесана и улыбается. На втором — выглядит так, будто провела тяжелый боксерский поединок (и выиграла). Эх, через неделю нас всех ждут такие же картинки дома… Лето, не уходи!

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Доброе утро! Вы не поверите, но лето еще не уходит! По крайней мере, в начале недели будет тепло (и даже жарко): не прячьте шорты и шлепанцы, еще можно успеть сбегать на...
 
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