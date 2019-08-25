Наши бедные пенсии, «Тбилисоба» и Корж, молодежь в олимпийках и сложные истории - все за выходные

Вы не поверите, но лето еще не уходит! По крайней мере, в начале недели будет тепло (и даже жарко): не прячьте шорты и шлепанцы, еще можно успеть сбегать на пляж. Ну, а пока давайте быстро пройдем тест по новостям прошлой недели и пробежимся по событиям выходных — вдруг вы из-за этой хорошей погоды вообще все пропустили!..
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Нас все меньше и меньше. За полгода население Беларуси сократилось почти на 20 тыс. человек, продолжает сокращаться численность населения даже Минска, хотя до этого года продолжительное время был прирост. Что происходит?
Медикам все обещают повысить зарплаты, а те все не верят и уезжают: наши врачи востребованы в других странах. Повышение зарплат, убеждены в Минздраве, поможет сдержать отток кадров за границу. Но мы это уже проходили: ранее власти по поручению президента повышали оплату труда уезжающим за границу строителям, а позже — снизили. Медики, боимся, уже не купятся.
В субботу Украина отметила День независимости. Вы же помните, что в этом году Зеленский отменил традиционный парад с военной техникой? Вместо этого там прошло Шествие достоинства — церемония чествования всех, кем гордится страна. Смотрите, как это было. А видели общее фото пятерых президентов Украины (одного не хватает)?
В космосе совершено первое преступление — и вот что произошло. В НАСА, а также в Центре глобального космического права университета Кливленда не знают ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
И у нас такие насыщенные были выходные! В Минске в субботу прошли сразу два крупных события: днем — грузинский фестиваль «Тбилисоба» (не город был, а одно сплошное грузинское застолье!), вечером — концерт Макса Коржа, одного из главных музыкантов независимой Беларуси, на стадионе «Динамо» на десятки тысяч человек (больше, говорят, у нас не собирала ни одна местная или заезжая звезда!). Один фанат даже пришел на «Динамо» за сутки до концерта! Давайте покажем, как это было, и расскажем, почему от музыки этого парня любой стадион будет трещать по швам и как получилось, что Корж стал белорусским артистом номер один. «Своим примером паренек из Лунинца доказал, что если искренне хотеть заниматься любимым делом, все обязательно получится. Главное — быть собой».
А вы видели, какая модная молодежь в олимпийках была на концерте Макса? «Приехал сегодня в Минск, думаю, пойду-ка я на рынок. Хожу по Ждановичам — смотрю, лежит эта ветровка, еле урвал: там много молодежи чуть не дралось за такие шмотки». Очень классные ребята и очень стильные фото — здесь.
А в нашей студии побывали очень высокие девушки: рассказали о своей жизни и сложностях, которые возникают из-за роста. А это — отсутствие подходящей одежды и обуви, теснота в транспорте, взгляды окружающих и комплексы… Но есть и плюсы (и это не только длинные ноги!).
Смотрите, какая странная история. Мужчина из Гродно попал в больницу после конфликта с милицией на автомобильном фестивале. У него серьезная травма ноги — часть даже ампутировали, он в реанимации уже несколько дней. Его сестра говорит, что ОМОН «отрабатывал удары» на мужчине. Давайте попробуем разобраться (милиция-то все равно молчит).
А в небольшом поселке в Гродненской области уже несколько недель обсуждают одну историю… 16-летний парень сейчас подозревается в том, что заставлял в лесном массиве малолетних детей имитировать секс. Однако и сам юноша, и его мама говорят, что все было по-другому. Соседи, жившие до этого в мире и согласии, перестали здороваться друг с другом и наказывают своим детям не играть вместе. Давайте расскажем, что там было.
А теперь о хорошем. Мы тут побывали в рамках нашего душевного проекта «Я живу» в деревне Башни. Здесь люди считают, что уют и красоту в агрогородке нужно создавать самим, а не ждать, пока придет добрый «дядя» и поможет. Башнёвцы толокой благоустроили пляж на озере, достраивают детскую площадку, украшают, как могут, подъезды и подворья. А еще хотят поставить символ деревни… Молодцы же, ну!
Так, может, вам нужен автомобиль? Давайте тогда расскажем, что можно взять в автоконфискате. «Жигули», например, за 200 рублей не интересуют? Кстати, многолетняя местная «звезда» — Bentley Brooklands — тоже все еще здесь и покрывается пылью веков, хотя его, кажется, регулярно протирают…
Не хотите на экскурсию по чернобыльской зоне со стороны Беларуси? Для посетителей зону отчуждения открыли в ноябре 2018 года. Сейчас есть три экскурсионные маршрута, а сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника разработали еще два, в том числе и по реке Припять. Рассказать, что там показывают?
Кстати, вы знаете, что нашумевший минский бар «Пьяная вишня» временно закрылся? Давайте расскажем, в чем причина — такая же была популярность! «В выходные в очереди в часы пик стояло около 70 человек, время ожидания доходило до 30 минут. После закрытия были гости, которые с глазами котика из „Шрека“ и эмоджи „Мольба“ просили продать настойку… Один посетитель у нас рекорд установил — за два часа он выпил 13 бокалов по 200 г, мы не верили своим глазам».
Ну, а минское хоккейное «Динамо» завершило предсезонку… девятым поражением подряд. Теперь проиграли ярославскому «Локомотиву». Первый матч в новом сезоне КХЛ «зубры» проведут 2 сентября на «Минск-Арене» против «Нефтехимика». Ну, скрестили пальцы…