Наши бедные пенсии, «Тбилисоба» и Корж, молодежь в олимпийках и сложные истории - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы не поверите, но лето еще не уходит! По крайней мере, в начале недели будет тепло (и даже жарко) : не прячьте шорты и шлепанцы, еще можно успеть сбегать на пляж. Ну, а пока давайте быстро пройдем тест по новостям прошлой недели и пробежимся по событиям выходных — вдруг вы из-за этой хорошей погоды вообще все пропустили!..





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





В космосе совершено первое преступление — и вот что произошло . В НАСА, а также в Центре глобального космического права университета Кливленда не знают ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

И у нас такие насыщенные были выходные! В Минске в субботу прошли сразу два крупных события: днем — грузинский фестиваль «Тбилисоба» ( не город был, а одно сплошное грузинское застолье !), вечером — концерт Макса Коржа, одного из главных музыкантов независимой Беларуси, на стадионе «Динамо» на десятки тысяч человек (больше, говорят, у нас не собирала ни одна местная или заезжая звезда!). Один фанат даже пришел на «Динамо» за сутки до концерта ! Давайте покажем, как это было, и расскажем , почему от музыки этого парня любой стадион будет трещать по швам и как получилось, что Корж стал белорусским артистом номер один. «Своим примером паренек из Лунинца доказал, что если искренне хотеть заниматься любимым делом, все обязательно получится. Главное — быть собой».









А истории старого Бриска (то есть, Бреста) читали? В этом году Бресту 1000 лет , и мы вместе с отличным гидом, краеведом Ефимом Басиным, прошли по еврейскому Бресту, который, хоть и скрыт за обновленными фасадами, все еще хранит истории своих жителей …

читали? В этом году , и мы вместе с отличным гидом, краеведом Ефимом Басиным, прошли по еврейскому Бресту, который, хоть и скрыт за обновленными фасадами, … Так, может, вам нужен автомобиль ? Давайте тогда расскажем, что можно взять в автоконфискате . «Жигули», например, за 200 рублей не интересуют? Кстати, многолетняя местная «звезда» — Bentley Brooklands — тоже все еще здесь и покрывается пылью веков, хотя его, кажется, регулярно протирают…

? . «Жигули», например, за 200 рублей не интересуют? Кстати, многолетняя местная «звезда» — Bentley Brooklands — тоже все еще здесь и покрывается пылью веков, хотя его, кажется, регулярно протирают… Не хотите на экскурсию по чернобыльской зоне со стороны Беларуси? Для посетителей зону отчуждения открыли в ноябре 2018 года. Сейчас есть три экскурсионные маршрута, а сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника разработали еще два, в том числе и по реке Припять. Рассказать, что там показывают ?

со стороны Беларуси? Для посетителей зону отчуждения открыли в ноябре 2018 года. Сейчас есть три экскурсионные маршрута, а сотрудники Полесского радиационно-экологического заповедника разработали еще два, в том числе и по реке Припять. ? Кстати, вы знаете, что нашумевший минский бар « Пьяная вишня » временно закрылся? Давайте расскажем, в чем причина — такая же была популярность! «В выходные в очереди в часы пик стояло около 70 человек, время ожидания доходило до 30 минут. После закрытия были гости, которые с глазами котика из „Шрека“ и эмоджи „Мольба“ просили продать настойку… Один посетитель у нас рекорд установил — за два часа он выпил 13 бокалов по 200 г, мы не верили своим глазам».

» временно закрылся? — такая же была популярность! «В выходные в очереди в часы пик стояло около 70 человек, время ожидания доходило до 30 минут. После закрытия были гости, которые с глазами котика из „Шрека“ и эмоджи „Мольба“ просили продать настойку… Один посетитель у нас рекорд установил — за два часа он выпил 13 бокалов по 200 г, мы не верили своим глазам». Вот вам еще небольшой, но коварный тест на узнаваемость улиц Минска с высоты. Фотослужба TUT.BY основательно полазила по крышам, чтобы запутать самого искушенного знатока столицы. Предлагаем проверить, узнаете ли вы Минск с непривычного ракурса . Только без онлайн-карт, все по-честному!

О СПОРТЕ

Сегодня стартует US Open — и давайте же расскажем вам о раскладах для белорусов в женском и мужском одиночных разрядах . Впервые за 15 лет двое белорусов-мужчин попали в основную сетку турнира «Большого шлема»! Будем болеть за наших? В одно моменте, правда, будет сложно: уже на старте нашим Арине и Вике впервые предстоит провести очную встречу. Это, без сомнения, будет главный белорусский матч года в теннисе (разве что показывать его будут глубокой ночью).





Ну, а минское хоккейное «Динамо» завершило предсезонку… девятым поражением подряд . Теперь проиграли ярославскому «Локомотиву». Первый матч в новом сезоне КХЛ «зубры» проведут 2 сентября на «Минск-Арене» против «Нефтехимика». Ну, скрестили пальцы…

Все новости субботы, 24 августа

Все новости воскресенья, 25 августа

Кстати, видели фото маленькой британской школьницы после первого учебного дня ? На первом фото пятилетняя Люси аккуратно причесана и улыбается. На втором — выглядит так, будто провела тяжелый боксерский поединок (и выиграла). Эх, через неделю нас всех ждут такие же картинки дома… Лето, не уходи!

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